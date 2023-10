L’icône indienne au bâton Virat Kohli a franchi une nouvelle étape dans son illustre carrière, marquant son 48e siècle dans le cricket ODI alors que l’Inde martelait le Bangladesh lors d’un match de Coupe du monde 2023. Alors que la fraternité du cricket célébrait le nouveau jalon de Kohli, quelques-uns se demandaient si Kohli ralentissait pour atteindre sa centaine à la fin du match était la bonne décision. Il y a eu des moments dans le match où son partenaire non-attaquant, KL Rahul, refusait même des simples pour s’assurer que Kohli obtienne la frappe. Le frappeur vétéran indien Cheteshwar Pujara, cependant, n’était pas satisfait de cette approche.

« Autant je voulais que Virat Kohli marque cette centaine, vous devez garder à l’esprit que vous voulez terminer le jeu le plus tôt possible. Vous voulez que votre taux d’exécution net soit au sommet. Si vous êtes dans une position où vous « Vous vous battez pour le taux d’exécution net, alors vous ne voulez pas regarder en arrière et dire ‘vous auriez pu le faire' », a déclaré Cheteshwar Pujara. ESPN Cricinfo.



Pujara est d’avis que Kohli et les autres joueurs indiens devraient donner la priorité au groupe. En ce qui concerne les étapes personnelles, Pujara estime que c’est l’état d’esprit du joueur qui compte également.

« C’est là que je pense qu’en tant que décision collective, vous devez peut-être sacrifier un peu. Vous voulez regarder l’équipe, vous voulez donner la priorité à l’équipe, c’est comme ça que je le vois. Vous voulez atteindre votre objectif, mais pas à » Le coût de l’équipe. En tant que joueur, vous avez toujours le choix. Mais certains joueurs pensent que s’ils en obtiennent une centaine, cela les aide lors du prochain match. Cela dépend donc de votre état d’esprit », a-t-il ajouté.

La légende australienne Matthew Hayden s’est également prononcée sur le sujet, affirmant que la forme peut mordre le joueur s’il commence à flirter avec elle.

« Ma première réaction a été qu’il avait mérité le droit d’atteindre ses cent. Il faut être très prudent dans ces tournois. Ces choses comptent. Le grand Ian Bishop en parle souvent, ces choses comptent. Les dieux du sport sont sinistres. » Par exemple, si vous commencez à flirter avec ce genre de forme, cela peut vous mordre. Mais c’est une décision qu’ils ont prise tous les deux. Je n’ai pas vraiment de problème avec ça. » dit Hayden.