Donnez aux gagnants deux médailles… une pour les parents dévoués

AU DÉBUT de ce siècle, je tournais quelque chose en Roumanie pour la BBC. C’était un hiver misérable, avec des couches de neige gelées et serrées sous les pieds.

Le vol de retour de Bucarest est parti désagréablement tôt le matin. Alors que nous attendions à la porte, j’ai remarqué à moitié des dizaines de garçons et de filles assis autour, les yeux aussi larmoyants que moi.

La médaillée d’argent Lauren Williams de l’équipe de Grande-Bretagne pose avec la médaille d’argent du taekwondo féminin lors de la troisième journée des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 Crédit : Getty

Je me sentais un peu désolé pour les pauvres enfants abandonnés, dont les plus âgés semblaient être à peu près dans l’adolescence.

Je ne leur ai plus pensé que vers la fin du vol, lorsque le pilote a fait une annonce. « Un accueil chaleureux à bord », a-t-il déclaré, « aux jeunes gymnastes britanniques qui voyagent avec nous aujourd’hui de retour d’un camp d’entraînement en Roumanie. Ils espèrent concourir pour nous à Pékin en 2008. »

Une rafale d’applaudissements a éclaté. Ces Jeux olympiques étaient encore dans près de cinq ans.

Alors que je regardais ces enfants descendre de cet avion à Heathrow, je me suis senti humilié par leur dévouement et un peu honteux de toutes les fois où j’avais regardé paresseusement la gymnastique aux Jeux olympiques, rejeté une pauvre pince britannique comme un autre sans espoir et ne leur avait pas été donné une autre pensée.

J’ai eu la chance de couvrir les Jeux Olympiques de Pékin et je me suis fait un devoir d’aller voir la gymnastique. Il n’y avait que neuf dans notre équipe, donc la plupart des enfants sur ce vol ne l’ont jamais fait. Ceux qui n’ont réussi qu’une seule médaille de bronze entre eux, mais bénissez-les tous.

Cette rencontre sur le vol de Roumanie a changé les Jeux Olympiques pour moi pour toujours. J’ai réalisé que tout le monde en compétition, de toutes les nations et dans certains cas aucune, avait consacré sa vie à y arriver.

Alors maintenant, avec cette connaissance qui pèse lourdement sur mon esprit, je trouve chaque compétition olympique presque insupportablement significative.

Par exemple, Lauren Williams en finale du Taekwondo. J’ai parlé à Lauren il y a quelques mois. Elle m’a raconté comment elle avait dû déménager de chez elle à Blackwood, dans les vallées du sud du Pays de Galles, pour s’entraîner à Manchester.

Comme elle était trop jeune pour vivre dans le logement des athlètes, sa mère a dû abandonner son travail et déménager vers le nord, et ils ont vécu ensemble dans une caravane près de Rochdale.

Tout cela pour qu’elle ait les meilleures chances de réaliser son rêve de se rendre aux Jeux olympiques. Elle a perdu le combat, dans les dernières secondes, pour remporter l’argent.

Cela le même jour où une figure de proue de la vie publique britannique, Piers Morgan, a suggéré de terminer deuxième ne signifiait pas grand-chose. J’attribuerais à Piers une médaille d’or pour toutes sortes de choses, mais pour ce tweet en particulier, il n’obtient pas de place sur mon podium.

Restant avec le Taekwondo, Bradly Sinden avait une histoire avec des niveaux similaires d’engagement et de dévouement parental.

Deux fois par semaine, pendant son adolescence, sa mère l’emmenait de Doncaster à Manchester pour s’entraîner.

Quelle course épuisante c’est ! Et deux fois par semaine ! Elle obtient de moi une médaille d’or pour cela, ce qui ne sera d’aucune consolation pour son garçon, qui était tout aussi vidé de son argent que Piers Morgan aurait voulu qu’il le soit.

Quant à nos médailles d’or, personne de sensé n’en voudrait à Tom Pidcock de la sienne en vélo de montagne. En mai, il a été renversé par une voiture alors qu’il s’entraînait et s’est cassé la clavicule.

Le même mois, il se trouve que j’ai glissé dans le bain et me suis cassé quelques côtes. Mais moi, comme Tom, j’ai fait preuve d’un véritable courage pour me remettre en forme pour les Jeux olympiques.

J’ai réalisé que tout le monde en compétition a consacré sa vie à y arriver, ici Tom Pidcock après avoir remporté la médaille d’or en VTT cross-country hommes Crédit : PA

Galas de natation

OK, je ne faisais que regarder, mais je pense que j’ai peut-être retardé ma récupération de quelques mois en le faisant rugir sur la ligne avec une telle vigueur.

Adam Peaty, dont une statue doit sûrement bientôt être commandée par sa ville natale d’Uttoxeter, a été cloué pour de l’or et c’est ainsi qu’il s’est avéré. Quel travail il a dû faire pour être si bon.

Et encore une fois, nous devons saluer sa famille. Comme tout parent d’un nageur prometteur vous le dira, c’est une expérience particulièrement sombre pour les mamans et les papas, avec des matins grotesques et des sorties sans fin lors de galas de natation, dans une chaleur collante et un bruit cacophonique, attendant le tour de leur progéniture de briller.

Plus j’y pense, plus j’ai la certitude qu’après chaque cérémonie de médaille, il devrait y en avoir une seconde pour que les parents reçoivent la leur.

Et enfin, Tom Daley. Où sont passées les années ? Une minute, c’est un bébé miracle qui se jette dans l’eau depuis des hauteurs effrayantes, la suivante, c’est un vétéran de quatre Jeux olympiques.

Je suis très content d’avoir oublié qu’il n’avait en fait jamais remporté l’or olympique, sinon le regarder aurait été insupportable.

Mais, loué soit-il, il l’a finalement fait. Et comment les larmes de joie sur le podium coulaient de ses yeux vers son masque.

Tom, tu es l’homme.

Je trouve chaque compétition olympique presque insupportablement significative, une fois de plus, nous devons saluer la famille d’Adam Peaty pour le travail qui y est consacré Crédit : Reuters

Des larmes de joie sur le podium ont coulé des yeux de Tom Daley Crédit : Getty

STRESS POST TRAUMATIQUE, ANGELO

Cela a été quelques jours passionnants pour tous ceux qui prennent le skate au sérieux car il a fait ses débuts en tant que sport olympique.

Ayez donc une pensée pour le pensionnaire péruvien Angelo Caro qui, en compétition le premier jour de la nouvelle aube de son sport, a réussi à sortir de façon époustouflante.

Alors que le skateboard faisait ses débuts en tant que sport olympique, le surfeur péruvien Angelo Caro s’en est sorti de manière époustouflante Crédit : Reuters

Caro a volé horizontalement, les jambes écartées, dans un poteau métallique Crédit : BBC

À grande vitesse, il a volé horizontalement, jambes écartées, dans un poteau métallique.

Ce faisant, les yeux de tous les 3,85 milliards d’hommes sur la terre verte de Dieu se sont remplis de larmes. Même mon chien avait l’air alarmé, donnant un coup de langue rapide à ses dang-lies pour vérifier qu’ils étaient toujours là.

Ce faisant, les yeux de tous les 3,85 milliards d’hommes sur la terre verte de Dieu se sont remplis de larmes Crédit : Getty

MAUVAIS SAUT DE MAMAN

KATE SHEMIRANI, antivaxxer hystérique et théoricienne du complot tous azimuts, est un peu inquiétante.

Cette ex-infirmière prétend qu’elle pense que les vaccins font partie d’un complot de la CIA visant à détruire la moitié de l’humanité.

L’ex-infirmière et antivaxxer hystérique Kate Shemirani est une chercheuse d’attention, même son fils a dit qu’elle « aime être le centre d’attention » Crédit : Rex

Un peu comme une sauteur en longueur olympique battant son premier record du monde avec un autre record du monde sur son deuxième saut, l’infirmière cauchemardesque Shemirani s’est ensuite assurée la médaille d’or pour idiotie en suggérant que les cliniciens impliqués dans les vaccins Covid soient traités comme des criminels de guerre nazis.

En tant que psychologue amateur passionnée, j’ai diagnostiqué chez elle un intérêt personnel indécent et un désir d’être le centre d’attention.

Et puis son fils est apparu aujourd’hui pour nous dire: « C’est quelqu’un qui a énormément d’intérêt personnel et qui aime être le centre d’attention. »

Hmm.

Qu’est-ce que ça doit te sentir d’avoir ton propre fils qui t’enferme comme ça ?

Je suis sûr qu’elle était ravie, en fait, pendant encore quelques instants précieux, elle était à nouveau dans les nouvelles. Les chercheurs d’attention sont comme ça.

UN PEU DIFFICILE

PAUVRE Lilibet Diana Mountbatten-Windsor. Je ne serais pas à sa place.

Le huitième rang jusqu’au trône est loin du poste le plus élevé, mais d’une manière ou d’une autre, il en est toujours inconfortablement proche.

Lilibet Diana pourrait dormir plus facilement ce soir après avoir poussé la princesse Béatrice au dixième rang du trône Crédit : Getty

Un peu comme un gardien de quatrième choix qui a peu de chances d’être sollicité dans un match, mais qui doit quand même être prêt à le faire.

Little Lilibet est l’Aaron Ramsdale de la succession royale.

Je pense que vous n’avez pas besoin d’être plus élevé que le dixième pour vraiment profiter de votre statut.

La princesse Beatrice, alias Mme Edoardo Mapelli Mozzi, porte actuellement le maillot n ° 10, après avoir été abaissée de la neuvième place par Lilibet. Je parie qu’elle dormira plus facilement ce soir.

BEEB’S IN THE Rough

LA BBC, pas pour la première fois depuis que j’ai commencé là-bas sur une expérience de travail en 1992, est dans ce que les commentateurs de golf appellent un mensonge injouable.

S’il avait payé les centaines de millions nécessaires pour assurer une couverture télévisée complète en direct des Jeux olympiques, il y aurait une odeur de dépenses excessives.

La couverture radio de la BBC sur 5 Live est géniale, écoutez Jonathan Overend et Steve Bunce et dites-moi que cela aurait pu être mieux si vous l’aviez vu sur la boîte Crédit : Twitter

Dans l’état actuel des choses, il se met en colère pour avoir fait de son mieux avec les droits de télévision dont il dispose.

Au-delà de cela, en tant que fier diffuseur de la BBC, je peux difficilement faire d’autres commentaires crédibles.

Cependant, je préciserai néanmoins que la couverture radio, sur 5 Live, est complète et en direct. Et complètement génial. Les commentateurs sont tout simplement merveilleux, tous.

Allez, écoutez, disons, Jonathan Overend et Steve Bunce commenter la boxe, le taekwondo ou tout autre sujet auquel ils se tournent, puis dites-moi que cela aurait pu être mieux si vous l’aviez vu sur la boîte à la place.

JEUX TERMINÉS?

Les petits magasins de sport locaux vont-ils complètement disparaître ? Les grands – les chaînes – sont des endroits sans espoir et sans âme.

Je suis tombé par hasard sur une boutique de la vieille école l’autre jour. Je me suis promené sans rien de particulier à acheter – je voulais juste qu’on me rappelle à quoi ressemblent ces endroits. Je les aimais tellement quand j’étais enfant.

Les rares que vous rencontrez maintenant, de manière rassurante, sont les mêmes qu’ils l’ont toujours été – petits, mais bien approvisionnés avec une gamme déconcertante de choses, des battes de tennis de table aux casques de cricket aux balles de hockey aux protège-dents.

Et il y a toujours quelqu’un en charge qui était vraiment bon dans un sport ou deux et qui en sait encore un peu sur chacun d’eux.

Mais c’est l’odeur qui m’a vraiment séduit – un mélange enivrant de caoutchouc, de tissu, de nouveauté et d’excitation générale. Pour le bien de tous les jeux, ramenez le magasin de sport local.