Donnez à votre maison une cure de jouvence avec 15% de réduction sur la vente des fêtes d’Herman Miller

Maintenant que des tonnes de personnes travaillent à domicile en permanence, vous cherchez peut-être à rendre votre bureau à domicile un peu plus intime. Un bureau élégant, une chaise de bureau confortable ou tout autre mobilier élégant peuvent faire de votre espace de travail un endroit plus agréable pour passer vos jours de semaine, et en ce moment, vous pouvez en acheter pour moins cher. Herman Miller offre 15% de réduction sur une vaste sélection d’articles essentiels pour le bureau à domicile, ainsi que sur de nombreux autres meubles de maison modernes, lors de son . Ces offres sont disponibles à partir de maintenant jusqu’au 29 novembre, vous avez donc le temps de magasiner, mais assurez-vous de passer votre commande avant si vous ne voulez pas manquer ces économies.

Vous trouverez des tonnes de pièces à cette vente qui sont le mélange parfait d’élégance et de praticité. Si vous allez passer au moins 40 heures dans votre chaise de bureau chaque semaine, cela vaut peut-être la peine d’opter pour un modèle plus luxueux. d’Herman Miller fait partie de nos favoris sur le marché grâce à son confort haut de gamme, et pour le moment, vous pouvez l’acheter pour 209 $ de réduction, ce qui fait baisser le prix à 1 186 $. Ou peut-être essayez-vous de passer moins de temps garé sur votre chaise de bureau et envisagez de passer à un bureau debout. Cette offre le meilleur des deux mondes et vous permet de basculer entre la position assise et debout d’une simple pression sur un bouton. Il est actuellement en vente au prix de 846 $, ce qui vous fait économiser 149 $ par rapport au prix habituel.

Et il n’y a pas que des meubles de bureau en vente. Vous pouvez également trouver des offres sur des tonnes de meubles de maison, comme ce moderne qui est de plus de 1 400 $ de réduction en ce moment, ou ce superbe plateau en verre en vente pour 2 121 $, ce qui vous fait économiser 374 $. Même si vous n’êtes pas à la recherche de nouveaux meubles, vous pouvez trouver des offres sur des tonnes d’autres éléments de décoration, y compris , et autre .