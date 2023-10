Donnez à votre lit l’impression d’être un matelas d’hôtel 5 étoiles grâce à ces conseils

Il y a juste quelque chose de spécial dans un lit d’hôtel haut de gamme. Du matelas moelleux aux draps blancs impeccables et savamment repliés, ces lits élèvent véritablement le confort et le plaisir à un autre niveau. Cela pourrait même vous amener à vous demander comment recréer cette expérience hôtelière luxueuse à la maison.

Il existe plusieurs façons de donner à votre chambre l’impression d’être dans un hôtel, dont certaines sont plus simples que vous ne le pensez. Ci-dessous, nous divulguerons quelques secrets de matelas de qualité hôtelière et des conseils en matière de literie de luxe pour transformer votre matelas et améliorer votre expérience de chambre.

Optez pour une literie de qualité

Non seulement une literie de haute qualité est généralement plus douce et somptueuse, mais elle peut également vous aider à passer une meilleure nuit de sommeil, surtout si vous avez le sommeil chaud. Les draps à haute teneur en fils fabriqués à partir de tissus naturels (comme le coton, le lin et le bambou) sont confortables mais respirants, vous aidant à rester à l’aise pendant votre sommeil.

Si vous avez des allergies, vous voudrez peut-être acheter une literie hypoallergénique de bonne qualité pour vous aider à mieux respirer la nuit. Le coton, le bambou et la soie sont trois des meilleurs matériaux de literie anti-allergiques. Il est également important de laver vos draps et taies d’oreiller toutes les une à deux semaines pour éliminer les allergènes.

Bien sûr, une literie de haute qualité a tendance à coûter plus cher que les autres types, mais si vous recherchez une expérience de luxe, le prix en vaut peut-être la peine.

Passer le drap-housse

De nombreux hôtels n’utilisent pas du tout de draps-housses. Au lieu de cela, ils utilisent des draps plats bien repliés. Il y a plusieurs raisons à cela, mais les hôtels choisissent généralement des draps plats plutôt que des draps-housses, car ils sont plus faciles à laver, à presser et à plier. La durabilité est également un facteur puisque les draps-housses ont des coins élastiques, ce qui peut les faire s’user plus rapidement que les draps plats.

Vous souhaitez reproduire cette stratégie de lit d’hôtel à la maison ? La première étape consiste à acheter un drap plat d’une taille plus grande que votre matelas. Ainsi, si vous avez un lit queen-size, vous devrez acheter un drap de dessus king-size. Ensuite, posez le drap sur votre matelas (au-dessus de la housse et du surmatelas) et rentrez-le en dessous avec coins de l’hôpital. Après cela, vous pouvez ajouter votre drap plat et votre couette habituels.

Superposez votre literie de la bonne manière

Organiser stratégiquement votre literie est un autre excellent moyen de donner à votre lit l’impression d’être un lit d’hôtel. Idéalement, vous commenceriez par un matelas moelleux et luxueux qui convient à votre style de sommeil et à votre morphologie. Si ce n’est pas une option pour le moment, vous pouvez simplement ajouter un surmatelas moelleux à votre lit existant. Dans tous les cas, n’oubliez pas d’ajouter une housse pour protéger votre matelas ou surmatelas.

A partir de là, posez un drap-housse ou un drap plat sur le matelas, puis ajoutez un drap de dessus. Pour créer un look extra moelleux et haut de gamme, placez une couette sans housse autour de la moitié inférieure de votre matelas. Ensuite, complétez-le avec une couette décorative moelleuse, en la tirant suffisamment haut pour recouvrir la première couette.

Utilisez beaucoup d’oreillers moelleux

Les oreillers moelleux sont un autre élément clé d’un lit digne d’un hôtel. Pour le look le plus luxueux, vous souhaiterez utiliser un mélange de formes d’oreiller et de modèles de taies d’oreiller. Cela ajoute de la texture et de la profondeur à votre matelas, ce qui lui donne un aspect plus accueillant et sophistiqué.

Commencez avec deux ou trois oreillers carrés en forme d’euro à la tête de votre lit, puis placez quelques oreillers devant eux. Vous pouvez utiliser des taies décoratives, des taies d’oreiller standard ou une combinaison des deux. Terminez le tout avec quelques coussins décoratifs de différentes tailles et styles.

Pensez aux draps entièrement blancs

Avoir des draps impeccables et entièrement blancs est l’un des moyens les plus simples de recréer le look d’un hôtel haut de gamme à la maison. Les hôtels utilisent généralement des draps blancs car ils ne cachent pas les taches, ce qui prouve qu’ils ont un haut niveau de propreté. En plus de cela, les draps blancs sont élégants et sereins et créent une ambiance paisible dans n’importe quelle pièce.

Cela dit, les draps de couleur claire peuvent être un peu plus difficiles à entretenir que leurs homologues foncés. Les déversements et les taches sont plus évidents sur les draps blancs, vous devrez donc faire preuve de diligence dans leur nettoyage.

Ajoutez un surmatelas moelleux

Les matelas peuvent être chers et tout le monde n’a pas le budget pour un modèle haut de gamme. Heureusement, un surmatelas moelleux peut donner l’impression d’avoir un matelas d’hôtel luxueux à la maison – sans vous ruiner.

Il y a quelques éléments à considérer lors de la recherche d’un surmatelas. Tout d’abord, si vous avez des allergies, optez pour un surmatelas respirant et sans produits chimiques, fabriqué avec des matériaux hypoallergéniques, comme la mousse de latex naturel ou la laine.

Il est également important de prendre en compte votre position de sommeil préférée, car cela a un impact sur la douceur ou la fermeté de votre matelas. Par exemple, les personnes qui dorment sur le dos ont généralement besoin d’une surface de couchage plus ferme, tandis que les personnes qui dorment sur le côté ont besoin de quelque chose d’un peu plus doux.

Utilisez deux couettes

Comme nous l’avons mentionné, doubler les couettes est un excellent moyen de rendre votre lit plus moelleux et plus luxueux. Il existe plusieurs façons de procéder, la première étant la méthode de repli que nous avons décrite ci-dessus. C’est la meilleure option si vous ou votre partenaire dormez chaud, car vous pouvez facilement retirer l’une des couettes avant d’aller vous coucher.

Une autre façon d’utiliser la stratégie de la double couette consiste simplement à insérer deux couettes dans une seule housse de couette. Les avantages ici sont doubles : vous obtiendrez un look super moelleux et luxueux tout en vous gardant très au chaud pendant les nuits fraîches.

En savoir plus: Meilleures housses de couette

Assurez-vous d’avoir un cadre et une tête de lit solides

D’un point de vue pratique, un cadre de lit permet de prolonger la durée de vie de votre matelas et favorise une meilleure circulation de l’air pendant votre sommeil. Mais d’un point de vue esthétique, un cadre robuste – comme une plate-forme ou un cadre de lit à baldaquin – peut (littéralement) rehausser l’apparence de votre lit et rassembler toute votre pièce.

De même, l’utilisation d’une tête de lit donne à votre lit un aspect plus soigné et ajoute une touche décorative à votre espace. Les hôtels ont généralement des têtes de lit rembourrées ou en cuir, qui s’étendent souvent sur la majeure partie du mur vers le plafond. Si vous êtes du genre bricoleur, vous pouvez essayer de recréer ce look pour donner à votre chambre une ambiance d’hôtel sophistiquée.

Entretenez régulièrement votre lit

Pour que votre matelas dure le plus longtemps possible, il est important d’en prendre soin. (Quelques conseils d’entretien : utilisez un protège-matelas, ne mangez ni ne buvez au lit et nettoyez immédiatement les taches). En fonction de la marque et du modèle de votre matelas, vous devrez peut-être également le faire pivoter tous les quelques mois pour éviter qu’il ne s’affaisse à certains endroits. Consultez les instructions de votre fabricant pour des instructions plus spécifiques.

Vous voudrez également prendre soin de votre literie afin qu’elle reste en bon état et aide à protéger votre matelas. De manière générale, cela signifie laver ses draps chaque semaine pour les débarrasser des peaux mortes, des acariens et des bactéries.

En savoir plus: À quelle fréquence dois-je laver mes draps et mes taies d'oreiller ?