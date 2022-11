Donnez à n’importe quelle pièce un mini relooking pour moins de 20 $ – Hollywood Life

Crédit image : Photographee.eu / Adobe Stock



Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Les vacances sont un moment merveilleux pour rafraîchir votre espace mural. Après tout, les murs dictent la sensation d’une pièce et ouvrent la voie à d’autres décisions de décoration. Cependant, la peinture n’est pas toujours une option. Cela peut être désordonné, coûteux, chronophage et si vous louez, même pas autorisé. Au lieu de changements permanents, pensez à ajouter de l’art mural qui peut rassembler votre pièce.

Suite Divertissement

Habiller vos murs est un moyen instantané d’ajouter de la personnalité à votre maison. C’est une excellente alternative pour ceux qui louent ou qui n’ont pas le temps de peindre une pièce entière. C’est pourquoi nous avons rassemblé une collection d’œuvres d’art murales impressionnantes qui coûtent toutes moins de 20 $ grâce à ces offres du Black Friday.

Impressions d’art minimalistes: achetez-les sur Amazon

Si vous vous retrouvez à regarder un grand mur vide, nous avons peut-être exactement ce dont vous avez besoin. Cet ensemble de neuf impressions d’art minimalistes remplira instantanément votre mur de dessins au trait féminins, de plantes botaniques et de paysages. Bien que ces affiches ne soient pas encadrées, leur taille 8 × 10 permet de trouver facilement des cadres appropriés si vous préférez.

Cet ensemble est également livré avec quarante points de colle adhésifs pour que vous puissiez facilement installer les affiches sur votre mur vide préféré. Ces affiches imperméables et durables sont fabriquées avec du papier cartonné épais qui est laminé pour les faire durer. Procurez-vous cet ensemble d’art mural bohème minimaliste pour moins de 9 $ sur Amazon et commencez à remplir votre mur.



Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Impressions d’art botaniques: achetez-les sur Amazon

Si vous avez la main verte et que vous souhaitez ajouter une touche vintage à votre maison, ces imprimés botaniques sont la solution. Ces impressions présentent de belles illustrations de fleurs sauvages dans des couleurs douces qui dégagent un look intemporel. Ils sont également le complément parfait si vous optez pour une ambiance de ferme moderne ou bohème.

Cette collection de six pièces sans cadre est idéale pour ajouter une touche de verdure vivante sans aucun tracas. Apportez une ambiance naturelle et organique à votre maison avec ces œuvres d’art pour moins de 13 $ aujourd’hui.



Lien connexe Lié: Taylor Russell : 5 choses à savoir sur la vedette de “Bones & All”

Toile de citation inspirante : Achetez-la sur Amazon

Ajoutez un peu d’inspiration et de motivation à votre espace avec l’art mural en toile. Fabriqué à partir d’impressions HD de haute qualité sur une toile de qualité supérieure, cet art mural est imperméable, résistant aux UV et à la décoloration. Cette toile 12×16 est facile à accrocher sur n’importe quel mur de la maison ou du bureau.

Non seulement cet art mural a fière allure, mais son message est destiné à inspirer tous ceux qui le lisent, et son design élégant s’intégrera à coup sûr à n’importe quel décor. Remplissez vos murs d’art mural inspirant pour moins de 14 $.



Matisse Art Prints: Achetez-les sur Amazon

Ajoutez une touche française avec ces tirages d’exposition d’art stylisés. Ces magnifiques imprimés présentent de superbes silhouettes colorées qui sont parfaites pour ajouter des touches de couleur à votre espace tout en le gardant minimal.

Cet ensemble de six est disponible en différentes teintes, vous pouvez donc choisir celle qui complète le mieux votre décor actuel. Que vous optiez pour l’un des pastels ou les subtiles nuances de vert, cette collection d’art mural ne manquera pas de faire une déclaration audacieuse pour un peu moins de 12 $.



Impression d’art élégante : Achetez-la sur Amazon

Si l’élégance délicate est votre esthétique, cet imprimé discret est un choix décoratif parfait. Construite avec des barres de civière épaisses pour un profil de qualité galerie, cette toile de qualité mesure 16 × 20 pouces et est préfabriquée pour être accrochée avec n’importe quel clou, vis ou autre matériel de suspension murale de base.

Que vous souhaitiez ajouter une touche de classe à votre chambre ou à votre bureau à domicile, cette œuvre d’art de haute couture est le choix parfait. Obtenez le vôtre aujourd’hui pour un rabais exceptionnel de 61 %.



Kit de suspension photo : Achetez-le sur Amazon

Arrondir cette liste n’est pas une œuvre d’art, mais plutôt l’outil nécessaire pour accrocher les cinq pièces décrites ci-dessus. Ce kit d’accrochage photo contient des clous, des vis, un niveau mini-gradient, des crochets photo et des rouleaux de fil d’acier.

Il vous donne beaucoup de choix pour accrocher votre œuvre d’art, donc quelle que soit sa taille, vous pouvez être sûr qu’elle restera en place. Chaque pièce est fabriquée à partir de matériaux de haute qualité pour garantir que votre peinture, photo ou affiche reste en place pendant des années. Accrochez cet ensemble pendant qu’il est en vente à plus de 30% de réduction.

Économisez sur la décoration murale aujourd’hui

Faites passer la conception de votre pièce au niveau supérieur en ajoutant de nouvelles œuvres d’art à vos murs. Choisissez quelques-uns des imprimés présentés qui correspondent à votre esthétique et commencez à personnaliser votre maison. À l’heure actuelle, tous ces ensembles d’impression et outils coûtent moins de 20 $ pour le Black Friday, ce qui rend cette rénovation de maison très abordable.