Donner vie à la créativité avec la Galaxy Tab S9 et le Taejun Pak – Samsung Global Newsroom

Dans le monde numérique d’aujourd’hui, les créateurs sont une force motrice, donnant vie à de nouvelles idées et créations via des appareils mobiles. C’est là qu’intervient la série Galaxy Tab S9, conçue pour libérer l’imagination et libérer la créativité. Découvrez comment Samsung s’est associé au créateur coréen de bandes dessinées en ligne Taejun Pak pour montrer à quel point la Galaxy Tab S9 Ultra peut être puissante.

Depuis leur création, les webcomics ont pris d’assaut le monde en tant qu’élément central de la culture coréenne, offrant une expérience de visualisation de bandes dessinées facile et déroulante pour les utilisateurs d’appareils mobiles.

Le célèbre créateur de webcomics Taejun Pak, dont la série Webtoon intitulée LOOKISM a été le premier webcomics coréen à être adapté en une série animée Netflix, a contribué à relancer la popularité de ce contenu dans le monde entier. C’est pourquoi Samsung s’est associé à lui lors du Galaxy Unpacked du mois dernier à Séoul pour démontrer tous les outils et la puissance créative que la série Galaxy Tab S9 a à offrir.

Une toile pour transformer l’inspiration en création

La série Galaxy Tab S9 établit une nouvelle norme pour ce qu’une tablette haut de gamme peut faire, de son écran Dynamic AMOLED 2X pour une visualisation immersive à l’intérieur et à l’extérieur, à son portefeuille d’applications préférées des fans qui permettent une créativité et une productivité comme aucune autre.

Pour montrer les possibilités de la Galaxy Tab S9, Taejun Pak a mis le S Pen à l’écran pour développer un ensemble d’illustrations de style webtoon, mettant en évidence différentes caractéristiques et fonctions. Les illustrations mettent en lumière les avantages de la nouvelle tablette, notamment l’indice IP68 de résistance à l’eau et à la poussière et la technologie innovante Vision Booster qui maintient l’affichage clair et net même dans des conditions d’éclairage intenses.

Guide du professionnel sur la Galaxy Tab S9

La série Galaxy Tab S9 a été conçue pour inspirer la créativité spontanée autant qu’elle a été conçue pour maximiser la productivité et offrir une expérience de divertissement immersive. Qu’un utilisateur soit un artiste en herbe, un étudiant ou un créatif chevronné, la Galaxy Tab S9 est équipée des outils dont les utilisateurs ont besoin pour poursuivre leurs passions. En tant que créateur professionnel, Taejun a travaillé avec Samsung pour montrer et inspirer les utilisateurs sur la meilleure façon d’utiliser cet outil.



L’outil de créativité ultime en action

Lors du Galaxy Unpacked du mois dernier, Taejun a organisé deux cours de maître sur la façon d’utiliser la puissante gamme de fonctionnalités créatives de la Galaxy Tab S9 pour créer des versions comiques des propres selfies des participants.

Les participants à la classe de maître ont reçu un didacticiel sur l’utilisation du tout nouveau S Pen Creator Edition et de l’application Clip Studio Paint, qui propose une interface utilisateur simplifiée optimisée pour le Galaxy Tab S9. Avec une leçon étape par étape sur la transformation d’un selfie en personnage de bande dessinée Web, la classe a offert un aperçu de première main de la façon dont la Galaxy Tab S9 Ultra peut faire toute la différence en donnant vie à des visions créatives.

