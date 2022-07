Donner un sens à Shinzo Abe

Des États-Unis moins affirmés signifient que l’un des deux scénarios est susceptible de remplacer la soi-disant Pax Americana de la fin du XXe siècle. Soit les dirigeants autoritaires se sentiront encouragés à devenir plus agressifs, comme Poutine l’a fait en Ukraine et Xi a signalé qu’il pourrait le faire à Taiwan. Ou d’autres parties de l’alliance démocratique – l’UE, le Japon, la Corée du Sud, l’Inde, l’Australie et le Canada, entre autres – devront combler une partie du vide.

Abe voulait faire du deuxième scénario une réalité, en partie à cause de son inquiétude face à la montée en puissance et à l’audace de la Chine. “Depuis l’administration Obama, l’armée américaine n’agit plus comme le gendarme du monde”, a déclaré Abe à The Economist ce printemps. “Je crois toujours que l’Amérique doit prendre les devants”, a-t-il ajouté. Mais, a-t-il dit, « nous devons changer notre attitude de laisser toutes les questions militaires à l’Amérique. Le Japon doit assumer la responsabilité de la paix et de la stabilité et faire tout son possible en travaillant avec l’Amérique pour y parvenir.