Donner un sens à la technologie et aux ambitions d’Apple en réalité augmentée

L’année a été chargée. Au cours des 12 derniers mois, nous avons assisté à l’explosion de l’IA générative, à l’effondrement de la cryptographie et à de nombreuses promesses de législateurs s’engageant à ralentir la marche du changement climatique. Bien qu’il soit facile de se sentir dépassé par tous ces changements rapides, nous sommes là pour vous aider.

Notre section MIT Technology Review Explains est dédiée à démêler le monde complexe, parfois désordonné, de la science et de la technologie pour vous aider à comprendre ce qui se passe.

Notre série d’explications coupe le bruit et va au cœur des problèmes qui comptent vraiment, couvrant tout, de la biotechnologie et de la crypto-monnaie à l’informatique quantique et ce qui se passe dans l’industrie technologique chinoise.

Jetez un œil à certains de nos fascinants explicatifs :

+ Notre guide rapide des 6 façons de réglementer l’IA. Un guide pratique de tous les efforts les plus (et les moins) prometteurs pour gouverner l’IA dans le monde. Lire l’histoire complète.

+ Ethereum est passé à la preuve d’enjeu. Pourquoi Bitcoin ne peut-il pas? Il n’y a aucun obstacle technique à rendre la crypto-monnaie notoirement gourmande en énergie beaucoup plus efficace, juste un obstacle social. Lire l’histoire complète.

+ ChatGPT est partout. Voici d’où ça vient. Le succès d’OpenAI a fait sensation du jour au lendemain, mais il s’appuie sur des décennies de recherche. En savoir plus sur son histoire fascinante.

+ Tout ce que vous devez savoir sur le monde sauvage des carburéacteurs alternatifs. Découvrez comment les déchets, l’huile de cuisson et l’électricité verte pourraient alimenter vos futurs vols. Lire l’histoire complète.

+ Comment se déconnecter. Marre de passer tout votre temps à regarder vos appareils ? Voici comment trouver un équilibre plus sain. Lire l’histoire complète.