Donner la priorité aux athlètes pour le vaccin contre le coronavirus pour que les Jeux olympiques de Tokyo puissent aller de l’avant: Dick Pound, membre du CIO

Les athlètes devraient avoir la priorité pour le roman vaccin contre le coronavirus alors les assiégés Jeux de Tokyo peut aller de l’avant plus tard cette année, selon Dick Pound, responsable des Jeux olympiques.

Canadian Pound, le membre le plus ancien du Comité International Olympique (CIO), a déclaré à Sky News au Royaume-Uni que les Jeux pourraient encore se dérouler avec une participation massive d’athlètes, mais seulement s’ils étaient vaccinés.

«Au Canada, où nous pourrions avoir 300 ou 400 athlètes – prendre 300 ou 400 vaccins sur plusieurs millions pour que le Canada soit représenté à un événement international de cette stature, de ce caractère et de ce niveau – je ne pense pas qu’il y en aurait d’un tollé public à ce sujet », a déclaré Pound à Sky News.

«C’est une décision que chaque pays doit prendre et il y aura des gens qui diront qu’ils sautent la file d’attente, mais je pense que c’est la manière la plus réaliste de procéder.

Lors de sa visite à Tokyo en novembre, le président du CIO, Thomas Bach, a déclaré que les athlètes seraient encouragés à se faire vacciner, mais que ce ne serait pas obligatoire pour leur participation aux Jeux.

Par ailleurs, Pound a déclaré à la BBC la nature en constante évolution de la coronavirus la pandémie signifiait que personne ne pouvait être sûr que les Jeux auraient lieu dans moins de 200 jours.

« Je ne peux pas être certain parce que l’éléphant en cours dans la pièce serait les poussées du virus », a déclaré Pound, selon la BBC.

On s’attend à ce que plus de 15 000 athlètes de presque tous les pays du monde se rendent à Tokyo pour les Jeux olympiques, qui commencent le 23 juillet, et les Jeux paralympiques ultérieurs.

Les craintes quant à la possibilité de tenir les Jeux à Tokyo ont augmenté au cours des dernières semaines, car COVID-19[feminine les cas augmentent au Japon et dans le monde.

Le Premier ministre japonais Yoshihide Suga a réitéré jeudi son intention d’organiser les Jeux, alors même qu’il déclarait l’état d’urgence dans la capitale et les préfectures environnantes.