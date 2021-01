Les députés souhaitent que la présidence portugaise du Conseil de l’UE donne la priorité à la création d’emplois et s’attaque aux inégalités, qui ont toutes deux été exacerbées par la pandémie COVID-19.

Le Premier ministre António Costa a présenté mercredi au Parlement européen les objectifs de son pays pour le mandat de six mois du Portugal, qui alterne entre les États membres de l’UE deux fois par an.

Le mandat du Portugal a commencé au début de ce mois, après avoir hérité de la position de l’Allemagne.

Costa a déclaré aux législateurs qu’il souhaitait aider l’UE à réussir sa campagne de vaccination et sa reprise économique du coronavirus. Il a également mentionné d’autres défis majeurs, comme la crise climatique, comme domaines clés sur lesquels travailler.

« Je crois que tous les Européens souhaitent que dans les six prochains mois, nous puissions progresser fortement avec les 27 campagnes de vaccination des États membres », a expliqué le Premier ministre portugais.

« Ce sera une condition essentielle pour achever tout le reste. Nous devons conclure toutes les étapes législatives pour approuver les nouveaux instruments financiers afin que le nouveau Fonds historique pour la relance et la résilience soit utilisé pendant la présidence portugaise, avec un transfert d’argent concret. aux entreprises et aux citoyens, afin que nous puissions relancer l’économie européenne. «

Les députés ont largement soutenu ses propositions, soulignant l’urgence économique et sociale provoquée par la pandémie, demandant que les plans de relance se concentrent sur la création d’emplois et la réduction des inégalités.

« 2021 doit être une année où nous parlons d’emplois, d’emplois, d’emplois … Pour cela, nous soutenons l’idée d’une Europe sociale. Et dans cette Europe sociale, le plus important est que les gens aient des emplois, en particulier les jeune génération », a déclaré le chef du Parti populaire européen et député européen allemand Manfred Weber au cours du débat.

L’eurodéputée française Manon Aubry a vivement critiqué l’Europe pour ses lacunes perçues sur les questions sociales, affirmant qu’un état d’urgence en la matière devait être annoncé.

« Dans l’une des régions les plus riches du monde, les gens ont faim. La misère touche tous les segments de nos sociétés, attaquant les plus jeunes d’un coup encore plus fort. Je veux vous faire une proposition qui a tout son sens: déclarons un social état d’urgence », a déclaré Aubry.

Costa a déclaré que la présidence portugaise présentera un nouveau plan d’action pour les droits sociaux et du travail en mars prochain, déclarant aux députés qu’il sera au cœur de la stratégie de relance de l’Europe.