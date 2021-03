Donner la priorité à l’éducation et à la protection périodiques est la clé pour s’assurer que de plus en plus de filles continuent de rester à l’école, déclare l’actrice de Bollywood Bhumi Pednekar.

L’actrice a participé activement à la campagne nationale #KeepGirlsInSchool de Whisper, en collaboration avec l’UNESCO. La campagne vise à aider à garder 90 filles lakh à l’école et a été mobilisée pour sensibiliser et avoir un impact sur les jeunes filles, atteignant plus de 5,5 millions de personnes.

Près de 10 personnes lakh ont soutenu la pétition de Whisper visant à intégrer un module d’éducation des règles et de la puberté dans le programme scolaire, actuellement en cours d’élaboration en partenariat avec l’UNESCO.

Partageant son enthousiasme à l’idée d’avoir un impact positif sur l’avenir des filles, Bhumi Pednekar a déclaré: «Ayant travaillé en étroite collaboration avec Whisper et l’UNESCO pour leur mouvement #KeepGirlsInSchool, j’ai personnellement vu à quel point les jeunes filles sont confiantes une fois qu’elles comprennent les règles et comment les gérer. Faire partie de ce changement et les voir redécouvrir leur confiance et leur zèle est assez écrasant. Cela m’a ramené à mes années d’adolescence remplies de rêves et d’ambitions que l’éducation m’a permis de réaliser. Atteindre plus de 5,5 millions de personnes et aider à garder 90 filles lakh à l’école pour réaliser leurs rêves est extraordinaire. Donner la priorité à l’éducation et à la protection périodiques est la clé pour garantir que de plus en plus de filles continuent de fréquenter l’école. C’était inspirant de voir comment, ensemble, nous pouvons contribuer à façonner les années fondatrices de nos générations futures.

Eric Falt, Directeur et Représentant de l’UNESCO au Bhoutan, en Inde, aux Maldives et au Sri Lanka, a déclaré: «Gérer les menstruations avec sécurité, dignité et confort est essentiel pour garantir l’égalité des sexes, une bonne santé, une éducation de qualité et les droits humains connexes. Pour atteindre ces objectifs, il est impératif que tous les enfants et les jeunes aient accès à une éducation complète à la puberté adaptée à leur âge et à un environnement propice à la maison et à l’école. L’UNESCO et Whisper se sont engagés à travailler avec le secteur de l’éducation, la société civile et d’autres partenaires pour garantir que chacun ait accès à l’éducation à la puberté et aux ressources de gestion de l’hygiène menstruelle. Je suis convaincu que l’impact que nous avons vu à travers le mouvement #KeepGirlsInSchool ne fera que se multiplier dans notre partenariat avec Whisper.

Chetna Soni, chef de catégorie – Soins féminins, sous-continent indien de P&G, a déclaré à propos du succès de la campagne: «L’émancipation économique des femmes commence par l’éducation. Whisper, étant une force pour le bien féminin, s’engage à faire en sorte que toutes les filles puissent aller à l’école en toute confiance même pendant leurs règles et continuer à poursuivre leurs rêves. #KeepGirlsInSchool a commencé comme une campagne de sensibilisation au problème du décrochage scolaire des filles à la puberté et d’empêcher les filles d’abandonner une vie pleine de possibilités que l’éducation peut leur ouvrir. Il est réconfortant de voir qu’il s’est transformé en un mouvement national pour l’éducation et l’autonomisation des filles. Nous sommes une marque qui place la raison d’être au cœur de son fonctionnement et qui a trouvé un écho auprès des citoyens indiens. Notre objectif est de permettre ce changement au niveau local, c’est pourquoi nous travaillons avec l’UNESCO pour intégrer notre module d’éducation périodique dans le programme scolaire. Nous devons travailler ensemble pour changer ce que les périodes représentent pour beaucoup – de la honte à la force et à la fierté; et nous sommes fiers de mener ce changement. »