Donner du sens aux prétendants et prétendants de la NFL cette saison

Nous sommes presque à mi-chemin de la saison 2024, et l’un des aspects les plus difficiles de la NFL est d’essayer de déchiffrer les prétendants des prétendants. Nous savons que les Chiefs, les Ravens et les Lions sont tous d’excellentes équipes, mais qu’en est-il du reste ?

Il y a 12 équipes avec 3 ou 4 victoires cette saison, mais seule une poignée d’entre elles participeront aux séries éliminatoires. Voici nos réflexions sur ces 12 équipes, qu’elles soient ou non prétendantes ou prétendantes pour le reste de l’année.

Quelles équipes de la NFL sont des prétendants ou des prétendants

Seahawks de Seattle (4-3)

Les Seahawks de Seattle ont commencé la saison avec une fiche de 3-0, pour ensuite perdre trois matchs consécutifs. Cependant, une des principales raisons était les blessures de leur ligne défensive. Ils ont affronté les Lions lors du Monday Night Football et étaient privés des quatre joueurs de ligne défensive titulaires. Ils sont en meilleure santé et vous les avez vus dominer les Falcons à Atlanta lors de la semaine 7.

L’offensive de Seattle fait partie des huit meilleures de la NFL (25,7 PPG) et constitue l’une des unités les plus équilibrées de la ligue. Kenneth Walker connaît une saison en carrière et Abraham Lucas (tacle droit partant) devrait revenir dans les semaines à venir.

Si Mike Macdonald parvient à comprendre la défense, ils auront une chance légitime de remporter la NFC Ouest cette année. Ils ne possèdent pas le bris d’égalité avec San Francisco, mais ils ont un calendrier beaucoup plus convivial pour l’avenir. Achetez les Seahawks maintenant, car ils devraient vraiment commencer à accumuler des victoires dans les semaines à venir.

Verdict : les prétendants

Le quart-arrière des Arizona Cardinals Kyler Murray (1) prend le terrain avant leur match contre les Chargers de Los Angeles au State Farm Stadium de Glendale le 21 octobre 2024.

Cardinaux de l’Arizona (3-4)

Les Cardinals de l’Arizona auront une chance dans n’importe quel match auquel joue Kyler Murray. Malgré un effectif épouvantable autour de lui, ils ont réussi à battre des équipes de qualité cette année, dont les 49ers et les Chargers. Il est tellement dynamique et un joueur tellement unique qu’il peut gagner des matchs à lui seul.

Pourtant, leur défense est tout simplement trop loin d’être un prétendant légitime cette saison. L’Arizona a le Défense DVOA 26e après sept semaines, et cela pourrait ne faire qu’empirer après la blessure de Dennis Gardeck (déchirure du LCA). Les Cardinals n’ont pas les passeurs nécessaires pour menacer leurs adversaires, et cela finira par revenir les mordre.

Le seul espoir des Cardinals est que l’offensive continue de s’améliorer et que Marvin Harrison Jr. devienne une superstar dans la seconde moitié de la saison. Mais comme la NFC est aussi profonde qu’elle l’est, ne vous attendez pas à une course aux séries éliminatoires pour les Cardinals.

Verdict : les prétendants

49ers de San Francisco (3-4)

Il est vraiment difficile de juger les 49ers de San Francisco en raison de toutes leurs blessures des deux côtés du ballon. Brandon Aiyuk (genou) a terminé la saison, ce qui nuira considérablement à son attaque. Cependant, Christian McCaffrey pourrait revenir dans les semaines à venir, ce qui constituerait un énorme coup de pouce.

San Francisco a connu un calendrier difficile pour commencer la saison, et deux de ses défaites ont eu lieu au sein de la division alors qu’elle menait au quatrième quart. Les 49ers doivent mieux terminer les matchs, mais cela viendra probablement une fois qu’ils seront en meilleure santé.

Cela pourrait s’avérer stupide, mais nous donnerons aux 49ers le bénéfice du doute en raison de leur palmarès.

Verdict : les prétendants

Ours de Chicago (4-2)

Les Bears de Chicago ont semblé fantastiques cette saison et Caleb Williams s’est amélioré chaque semaine. Pour cette seule raison, la saison a déjà été réussie pour les Bears.

Il est également juste de souligner que leurs quatre victoires ont eu lieu contre les Panthers, les Rams, les Titans et les Jaguars. À l’approche de la semaine 8, ces quatre équipes ont remporté six victoires au total.

Le calendrier des Bears devient beaucoup plus difficile et ils joueront trois matchs de division consécutifs en novembre. Chicago pourrait se retrouver avec neuf ou 10 victoires cette saison, mais jusqu’à ce qu’elle puisse prouver qu’elle peut battre des équipes de meilleure qualité, nous les listerons comme prétendants.

Cette équipe est en passe de devenir une menace légitime dans la NFC le plus tôt possible.

Verdict : les prétendants

Faucons d’Atlanta (4-3)

Un départ 4-3 pour les Falcons d’Atlanta est assez impressionnant, compte tenu de tous les ajouts et changements qu’ils ont apportés pendant l’intersaison. Leur défaite de la semaine 7 contre les Seahawks était décourageante, mais ce n’était qu’un match, et les Falcons ont fière allure dans la NFC Sud.

On s’attend à ce que Kirk Cousins ​​​​s’améliore à mesure que la saison avance et que l’offensive continue de s’améliorer.

La seule vraie question concernant les Falcons est de savoir si leur défense est suffisamment bonne pour réaliser de gros arrêts lorsqu’ils en ont besoin contre des adversaires de qualité. Raheem Morris est un esprit défensif fantastique, et on pourrait penser que sa défense s’améliorerait au fil de la saison.

Ils s’appuient sur de nombreux joueurs plus âgés des deux côtés du ballon, et c’est la seule raison d’être prudent ici. Mais les Falcons ont bel et bien l’allure d’une équipe qui pourrait faire du bruit en séries éliminatoires.

Verdict : les prétendants

Le quarterback des Tampa Bay Buccaneers Baker Mayfield (6) réagit après avoir lancé le ballon pour une interception contre les Baltimore Ravens pendant la première moitié. Kim Klement Neitzel-Imagn Images.

Boucaniers de Tampa Bay (4-3)

Il y a quelques jours à peine, il n’aurait même pas été question du statut de Tampa Bay en séries éliminatoires. Cependant, après avoir perdu Chris Godwin (cheville) et Mike Evans (ischio-jambiers) à cause de blessures à long terme, on a l’impression que cette saison n’était tout simplement pas censée se produire.

En dehors de leurs blessures, la défense a fait un pas en arrière majeur en 2024. Elle a accordé le deuxième plus grand nombre de verges dans la NFL et le cinquième plus de points (26,0 PPG). Sans une attaque de haut vol, les Buccaneers de Tampa Bay n’ont aucune chance en NFC.

Les blessures sont regrettables car Tampa Bay avait une chance légitime de sortir de la conférence cette année.

Verdict : les prétendants

Cowboys de Dallas (3-3)

Si les Cowboys de Dallas n’étaient pas aussi malmenés du côté défensif du ballon, on pourrait affirmer qu’ils pourraient être des prétendants dans la seconde moitié de la saison.

Après tout, c’est une équipe qui a remporté plus de 12 matchs au cours de chacune des trois dernières saisons.

Alors que Micah Parsons, Daron Bland, DeMarcus Lawrence et Marshawn Kneeland devraient tous rater plusieurs matchs à l’avenir, leur défense ne s’améliorera pas de sitôt. Et leur emploi du temps est trop chargé pour le mois à venir pour rester à flot.

Dallas pourrait paraître plus fort d’ici la fin de la saison, mais ce n’est pas un concurrent légitime dans la NFC.

Verdict : les prétendants

Eagles de Philadelphie (4-2)

Les Eagles de Philadelphie sont une équipe de haut niveau, et ils n’iront que aussi loin que leurs superstars peuvent les emmener. L’une des statistiques les plus révélatrices sur les Eagles est qu’ils ont une fiche de 28-9 lorsque AJ Brown débute.

Ils sont 1-2 cette saison sans lui sur le terrain, et leur attaque par la passe semble brisée lorsqu’il n’est pas dans l’alignement. Tant que Brown peut rester en bonne santé, les Eagles auront une chance contre n’importe quelle équipe de la ligue.

L’espoir est qu’ils n’auront pas à être aussi dépendants de Brown dans la seconde moitié de la saison. Saquon Barkley vient de remporter l’un des meilleurs matchs de sa carrière, et si Jalen Hurts parvient à retrouver son niveau de 2022, les Eagles pourraient être l’équipe à battre dans la NFC Est.

Il manque encore quelque chose à cette équipe, et il est difficile de lui faire confiance dans les grands moments, mais nous serons du côté de leur talent et les considérerons comme des prétendants à l’avenir.

Verdict : les prétendants

Broncos de Denver (4-3)

Il y a de bonnes chances que les Broncos de Denver se retrouvent en séries éliminatoires de l’AFC, compte tenu de leur calendrier et de la qualité de leur défense cette saison.

Ils ont la défense DVOA classée n ° 3, et c’est avec Patrick Surtain II qui a raté quelques matchs. Cependant, ils ne sont pas un véritable concurrent en raison de leur attaque, en particulier de leur quart-arrière. Bo Nix a montré des éclairs, mais il est beaucoup trop incohérent, et on a du mal à lui faire confiance dans les gros matchs.

Denver ne regorge pas non plus de meneurs de jeu, c’est donc loin d’être une situation de Brock Purdy à San Francisco. La bonne nouvelle, c’est qu’il est très en avance dans sa reconstruction et qu’il pourrait facilement remporter neuf victoires cette saison.

Cependant, les Broncos ne constituent une menace pour aucune équipe de calibre éliminatoire de l’AFC cette année.

Verdict : les prétendants

Jim Harbaugh, entraîneur-chef des Chargers de Los Angeles, réagit contre les Cardinals de l’Arizona au State Farm Stadium. Mark J. Rebilas-Imagn Images

Chargeurs de Los Angeles (3-3)

Les Chargers de Los Angeles sont si près d’avoir une fiche de 5-1 et de mener l’AFC Ouest. Mais comme lors de la plupart des saisons pour les Chargers, les blessures et la malchance leur ont coûté cher lors des grands matchs. Le manque d’une arme cohérente dans le jeu de passes est déjà devenu évident, et les équipes se chargent désormais d’arrêter la course.

La bonne nouvelle pour Los Angeles est que Justin Herbert est désormais en bonne santé et joue l’un des meilleurs football de sa carrière. Ils ont la défense numéro 1 et nous savons que Jim Harbaugh est l’un des meilleurs entraîneurs de la ligue.

Finalement, il trouvera des moyens de clôturer ces matchs, nous qualifierons donc les Chargers de prétendants dans l’AFC peu profonde. Mais pour qu’ils soient considérés comme de véritables prétendants au Super Bowl, ils doivent trouver une cible fiable pour Herbert.

Verdict : les prétendants

Bengals de Cincinnati (3-4)

Les Bengals de Cincinnati sont une équipe imparfaite, et il ne semble jamais que leur attaque et leur défense puissent cliquer en même temps. Après un début de saison difficile, la défense s’est améliorée et s’est améliorée chaque semaine. Cependant, l’offensive est désormais tombée dans un marasme et ne trouve aucune cohérence.

Mais nous allons donner aux Bengals le bénéfice du doute à cause de Joe Burrow et Ja’Marr Chase. Tant que ces deux joueurs sont sur le terrain, ils peuvent légitimement battre n’importe quelle équipe de la ligue.

Nous l’avons vu l’année dernière lorsque les Bengals ont piétiné les 49ers à San Francisco, et ils ont affronté les Chiefs en 2024. Cincinnati a beaucoup de choses à nettoyer s’il veut faire une grande course, mais il ne fait aucun doute qu’il dispose du bon quarterback pour y parvenir.

Verdict : les prétendants

Colts d’Indianapolis (4-3)

Les Colts d’Indianapolis disposent d’un effectif talentueux, mais leur succès en 2024 dépendra du développement d’Anthony Richardson. À vrai dire, cette équipe avait l’air plus dangereuse avec Joe Flacco au centre, débloquant Michael Pittman et Josh Downs. Avec Richardson, l’offensive semble maladroite et son imprécision a grandement paralysé l’offensive.

Indianapolis ne dispose pas d’une défense étouffante capable de surmonter un mauvais jeu de quart-arrière, il est donc difficile de lui faire confiance contre des adversaires de qualité. Jusqu’à ce que cette unité s’améliore ou que Richardson découvre sa précision, cela continuera à être une bonne mais pas une excellente équipe dans l’AFC Sud.

Verdict : les prétendants