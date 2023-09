Donner du sens aux données des capteurs

Ce ne sont pas des aperçus d’un avenir lointain, mais des réalités rendues possibles aujourd’hui par un monde de plus en plus instrumenté numériquement. Les capteurs de l’Internet des objets (IoT) ont été rapidement intégrés dans tous les secteurs et suivent et mesurent désormais en permanence des propriétés telles que la température, la pression, l’humidité, les mouvements, les niveaux de lumière, la force du signal, la vitesse, les événements météorologiques, l’inventaire, la fréquence cardiaque et le trafic.

Les informations collectées par ces appareils (données des capteurs et des machines) fournissent un aperçu de l’état et des tendances en temps réel de ces paramètres physiques. Ces données peuvent ensuite être utilisées pour prendre des décisions éclairées et agir – des capacités qui débloquent des opportunités commerciales transformatrices, depuis les chaînes d’approvisionnement rationalisées jusqu’aux villes intelligentes futuristes.

John Rydning, vice-président de la recherche chez IDC, prévoit que les volumes de données des capteurs et des machines vont monter en flèche au cours des cinq prochaines années, atteignant un taux de croissance annuel composé supérieur à 40 % jusqu’en 2027. Il n’attribue pas cela principalement à un nombre croissant d’appareils, car Les appareils IoT sont déjà très répandus, mais plutôt en raison du nombre croissant de données générées par chacun d’entre eux, à mesure que les entreprises apprennent à utiliser leur capacité à produire des données en streaming en temps réel.

Parallèlement, les capteurs sont de plus en plus interconnectés et sophistiqués, tandis que les données qu’ils génèrent incluent de plus en plus une localisation en plus d’un horodatage. Ces caractéristiques spatiales et temporelles capturent non seulement les changements de données au fil du temps, mais créent également des cartes complexes de la façon dont ces changements se déroulent d’un endroit à l’autre, facilitant ainsi des informations et des prévisions plus complètes.

Mais à mesure que les données des capteurs deviennent de plus en plus complexes et volumineuses, les infrastructures de données existantes ont du mal à suivre le rythme. Les lectures continues dans le temps et dans l’espace capturées par les capteurs nécessitent désormais un nouvel ensemble de modèles de conception pour débloquer une valeur maximale. Même si les entreprises exploitent indépendamment les données spatiales et chronologiques depuis plus d’une décennie, leur véritable potentiel ne se réalise que lorsqu’elles sont considérées en tandem, dans leur contexte et avec la capacité d’obtenir des informations en temps réel.

Ce contenu a été produit par Insights, la branche de contenu personnalisé du MIT Technology Review. Il n’a pas été rédigé par l’équipe éditoriale du MIT Technology Review.