Donner du sens à la dernière exposition du Musée des Beaux-Arts de Saint-Pétersbourg

ST. PETERSBOURG — Désolé, les amis, mais je ne peux pas vous donner une revue complète de « La nature de l’art » au Musée des Beaux-Arts de Saint-Pétersbourg.

Ce n’est pas faute d’avoir essayé. Je suis allé le voir deux fois, mais de nouvelles œuvres d’art continuent d’être ajoutées et je ne peux pas continuer à y revenir. J’ai le sentiment que la plupart des gens qui paient pour voir cette exposition voudront également la voir en entier.

Le musée a déclaré que l’exposition devait se dérouler en plusieurs phases, ce qui semble assez peu conventionnel. C’est vraiment une stratégie déroutante, d’autant plus que cette partie n’a pas été annoncée jusqu’à ce que je lui pose des questions spécifiques.

Il y a eu beaucoup de troubles ces derniers temps au musée. En novembre, il a été annoncé que la PDG et directrice générale Anne-Marie Russell quitterait ses fonctions en mars. Ce départ échelonné intervient après une période de tensions et de bouleversements qui a notamment entraîné la démission de plusieurs membres clés du personnel et le licenciement du conservateur principal des arts anciens du musée, Michael Bennett.

Pendant que Russell était aux commandes, je suis devenu curieux de savoir ce qui était arrivé aux expositions spéciales qui devaient être planifiées pour l’année. Il est d’usage que celles-ci soient inscrites dans les livres longtemps à l’avance et annoncées sur la page des expositions à venir sur le site Web du musée, mais cette page est restée vide pendant des mois. (Ma question au musée à ce sujet est restée sans réponse.)

Il a finalement été annoncé en août que « The Nature of Art », la seule exposition prévue pour l’automne et le printemps, s’appuierait sur la collection permanente et inclurait des œuvres d’« artistes vivants » qui n’ont pas été nommés avant un communiqué de presse ultérieur en novembre. .

L’objectif de l’exposition, tel qu’énoncé par le musée, est d’examiner « les manières disparates dont les humains se sont engagés dans l’expression artistique pour comprendre notre environnement, arbitrer notre relation avec la nature et atteindre une compréhension plus profonde de notre rôle dans le monde ».

Cette déclaration semblait didactique et hors de propos pour le plus ancien musée de la ville – un musée encyclopédique qui présente depuis longtemps une multitude d’expositions fascinantes.

Cette exposition a été organisée dans le cadre d’une collaboration entre Russell, le conservateur en chef Stanton Thomas et la conservatrice d’art contemporain Katherine Pill. Thomas et Pill ont tous deux de solides antécédents en matière de conservation au musée, mais certains aspects de cette exposition ne leur ressemblent pas non plus.

Il est exposé dans tout le musée, dans l’aile Volk où est exposée la collection permanente et dans l’aile Hough et la galerie intime à l’étage, où des expositions spéciales sont généralement présentées. Étant donné la rareté de la présentation dans l’aile Hough (quand je l’ai vue), il semble étrange de l’étaler.

Encore une fois, je n’ai pas une image complète de l’exposition, mais je ne dis pas que vous ne devriez pas la voir. Il y a de véritables joyaux que j’ai vraiment appréciés.

Le premier moment « wow » s’est produit juste à l’entrée de l’aile Hough : un mur recouvert de papier conçu par l’artiste Duke Riley, basé à Brooklyn, représentant les débris de plastique trouvés dans les océans pollués, intitulé « Tidal Fool ».

C’est une toile de fond parfaite pour les objets en plastique que Riley a récupérés sur les plages et finement décorés pour ressembler aux scrimshaw que les marins graveraient sur les os et les dents des baleines. Les sculptures ont été réalisées pour le musée maritime fictif Poly S. Tyrene Memorial.

L’autre côté du mur mobile est recouvert d’une autre série de papiers peints personnalisés de Riley réalisés par Flavour Paper, basé à Brooklyn. « Wall Bait » représente ce qui semble être des leurres de pêche mais, encore une fois, ils sont composés d’objets en plastique tirés de l’eau. Cela devient un jeu amusant consistant à identifier ce qu’ils sont. Sa juxtaposition avec un meuble de salon de 1872 est agréable.

Les œuvres de Riley relient deux sections qui traitent du péril de la surconsommation (exposées avec des œuvres complexes en ivoire d’éléphant, corail, écaille de tortue et ébène de la collection) et de la nuance de l’eau – à la fois essentielle et potentiellement mortelle.

La section aquatique est la plus robuste de toute l’exposition. Il comprend des pièces qui servent de récits édifiants, comme le tableau obsédant d’Alexis Rockman « Les calmes du Capricorne », qui représente un navire abandonné échoué faute d’eau. Il est flanqué de deux tableaux de la collection : « Silver Day », une vue de l’East River de New York par George Bellows (1912) et « Vue de Rouen depuis les bords de Seine » de Joseph Delattre. Ceux-ci reflètent une relation moins urgente avec l’eau.

Il comprend également des œuvres qui célèbrent l’eau, comme un magnifique tableau sans titre de l’artiste haïtien Gérard Valcin représentant une cérémonie vaudou se déroulant dans les eaux jusqu’aux chevilles d’une plage.

L’exposition a pris une tournure clairsemée dans la galerie voisine, qui est la plus grande de l’aile. Mais c’est un espace approprié pour l’installation de quatre énormes barrages de débris industriels du collectif d’art Postcommodity qui contiennent une explication monumentale.

Les barrages flottants sont utilisés pour capturer et stocker les contaminants environnementaux et leurs couleurs font référence aux menaces qu’ils représentent, telles que les substances inflammables et radioactives. Mais Postcommodity attribue les couleurs à celles de la médecine autochtone et envisage les booms comme un grand serpent coupé en quatre parties, chacune représentant une zone de la carte coloniale de l’hémisphère occidental.

Son titre, « inaypykowiyâs », est un mot cri des plaines signifiant viande de serpent. « Divisé par des frontières, Postcommodity affirme que tous les habitants des Amériques montent sur le dos de ce serpent », indique la description de l’article. « Reconnaissant cet État divisé, Postcommodity appelle à des discours transfrontaliers menés par les peuples autochtones à travers les Amériques sur la terre, les ressources et les connaissances partagées. »

L’installation partage la galerie avec une série de photographies de James Casabere, qui construit des sculptures et des modèles de scènes domestiques sous la menace imminente de catastrophes naturelles comme les incendies de forêt et les inondations.

« Centinelas de la luna nueva (Sentinelles de la nouvelle lune) » de Daniel Lind-Ramos était la seule œuvre à occuper la galerie suivante (à cette époque). L’artiste portoricain a assemblé les figures à partir d’objets trouvés, conférant des qualités anthropomorphes à ces « aînés des mangroves ». Étant donné l’importance des mangroves pour protéger le littoral et filtrer les polluants, on sent la gravité de ces protecteurs. Mais cela pourrait avoir plus d’impact s’il y avait un élément représentant les mangroves, et l’installation semble solitaire dans cet espace.

Au cours de l’année dernière, la série d’installations en quatre parties intitulée « Tempus volat, hora fugit, (Le temps passe vite, les heures fuient) », de l’artiste Christian Sampson basé à Los Angeles, a été exposée dans la véranda du musée. Sampson a placé un film dichroïque et vinyle sur les fenêtres, qui projette des jeux de lumière colorés sur les murs, le plafond et le sol.

Sampson a échelonné les installations pour qu’elles coïncident avec les équinoxes saisonniers, il a donc effectué de fréquentes visites au musée. Cela lui a donné l’occasion de fouiller dans la collection du musée pour trouver des œuvres d’art sur lesquelles s’appuyer pour « La nature de l’art ».

Il a choisi deux œuvres impressionnistes : « L’Église de Montigny, effet de soleil » de Francis Picabia et « Les Chambres du Parlement, effet de brouillard, Londres » de Claude Monet, qui est l’une des pièces les plus importantes du musée.

Avec sa pièce « Projection Painting », Sampson approfondit l’exploration de la lumière au cœur de ces pièces avec des lumières acryliques, films et LED. Ses ombres vibrantes « peignent » le mur avec un effet dramatique.

L’artiste franco-américaine Sarah Meyohas a également été sollicitée pour répondre aux œuvres de la collection de l’exposition. Elle a choisi « Poppy » de Georgia O’Keeffe de 1927, l’une des huit concentrations sur la fleur, avec ses succulents dégradés d’orange. O’Keeffe est souvent…