Cette interprétation comporte cependant des risques juridiques importants, a déclaré l’ancien conseiller juridique de la Chambre, Stan Brand, qui était le principal avocat de la Chambre sous l’ancien président Tip O’Neill.

« Chaque fois que vous envisagez de prendre une mesure législative dont vous espérez qu’elle résistera à l’épreuve, je pense qu’il faut faire attention à la mesure dans laquelle vous la pousserez », a déclaré Brand. « Je pensais [McHenry] était très réticent à le faire. Il devrait être. »

Reconnaissant ces risques, McHenry a déclaré aux Républicains qu’il démissionnerait de son poste de président intérimaire s’il était pressé d’assumer davantage de pouvoirs sans vote formel.

La Chambre dispose d’un large pouvoir constitutionnel pour établir ses propres procédures internes. Si une majorité des membres conviennent que McHenry devrait temporairement avoir les pleins pouvoirs de président, un vote formel serait probablement retenu devant le tribunal, affirment trois anciens avocats de la Chambre. Citant la grande latitude dont dispose la Chambre pour se gouverner elle-même, les tribunaux fédéraux ont systématiquement rejeté les contestations des procédures internes de la Chambre, qui ces dernières années ont inclus le vote par procuration, les mandats de masque et les amendes pour les membres qui ont échappé aux détecteurs de métaux.

Sans ce vote, toute expansion des pouvoirs de McHenry entraînerait des contestations juridiques, tant internes qu’externes. Cela ajouterait des couches d’incertitude à toute législation adoptée sans l’imprimatur totale de la Chambre.

« La solution la plus sûre serait une résolution de la Chambre précisant les pouvoirs qu’il peut exercer », a déclaré Thomas Hungar, qui était conseiller juridique de la Chambre sous l’ancien président Paul Ryan.

« [T]voici un argument plausible selon lequel le Président intérimaire a déjà le pouvoir d’agir en tant que président à tous égards », a ajouté Hungar, « mais s’il tentait de procéder de cette manière, n’importe quel député pourrait contester son autorité et insister pour un vote, et alors vous reviendrez à un vote de la Chambre pour résoudre le problème, donc cela revient au même dans les deux cas.

Et McHenry a exclu de simplement prendre les rênes sans un vote pour lui donner officiellement des pouvoirs ou l’élire à son poste – avertissant que cela mettrait la Chambre dans une position politiquement précaire et irait à l’encontre de l’avis du parlementaire.

« Je suis ici pour présider l’élection du prochain président », a-t-il déclaré vendredi. « J’ai dit très clairement aux Républicains hier que je ne soutiendrais pas toute mesure allant au-delà de cela. »

Mais il a ajouté que « s’il y a un vote formel pour un président intérimaire, cela peut être fait, cela s’est avéré constitutionnel. Il existe un moyen de résoudre ce problème et un moyen pour que l’institution puisse fonctionner, mais il faut un vote formel.»

Les députés eux-mêmes sont aux prises avec cette dynamique largement non testée, notant qu’il existe peu de précédents pour guider la Chambre. Le règlement adopté par les membres en janvier envisager une vacance du poste de président, habilitant un président temporaire à « exercer les pouvoirs de président » nécessaires pour faciliter l’élection d’un président permanent.

L’accession de McHenry à la présidence remonte à un système créé après le 11 septembre 2001 pour assurer la continuité du gouvernement. Après l’éviction de Kevin McCarthy au début du mois, le greffier de la Chambre a dévoilé une liste encore largement secrète des successeurs préférés de McCarthy. McHenry était le premier sur la liste – qui d’autre figure sur la liste est inconnu.

Alors que McHenry affirme que le langage de la règle limite son autorité à la simple organisation de votes pour élire un nouveau président, d’autres républicains ont soutenu qu’elle lui accorde le pouvoir de diriger réellement la Chambre étant donné qu’elle était censée garantir la continuité du gouvernement en cas de une urgence nationale.

« Cette mesure a été prise en prévision du 11 septembre pour garantir la continuité du gouvernement », a déclaré le représentant Nick LaLota (RN.Y.). « Il ne devrait y avoir rien à discuter. Il a tous les pouvoirs, devoirs et responsabilités.

Les républicains de la Chambre ont discuté de la nécessité de forcer un vote pour aider à protéger toute action entreprise par McHenry contre des contestations judiciaires. Les législateurs du GOP ont réfléchi à différentes interactions sur ce à quoi cela pourrait ressembler ; Le représentant David Joyce (R-Ohio) a discuté d’une résolution qui donnerait du pouvoir à McHenry jusqu’au 3 janvier. Les républicains ont également discuté de l’élection formelle de McHenry comme président temporaire avec des pouvoirs élargis.

« Ce sont des questions sérieuses », a déclaré la représentante Kelly Armstrong (RN.D.). « C’est la deuxième présidence après les États-Unis. … Tout le monde semble avoir une opinion un peu différente.

Après que Jim Jordan ait perdu de façon dramatique lors d’un vote au scrutin secret vendredi, les Républicains se retrouvent désormais confrontés à un champ de bataille largement ouvert alors qu’ils se dirigent vers un autre forum de candidats lundi soir. Cette frénésie a mis en veilleuse, pour le moment, la proposition visant à responsabiliser McHenry.

Joyce a déclaré que McHenry « ne veut pas du poste ». Interrogé sur la manière de parvenir à un consensus lors de la conférence, il a évoqué le prochain forum des candidats.

« Je pense qu’il était assez clair que nous devions responsabiliser un orateur et, pour une raison quelconque, ce groupe n’a pas senti que c’était quelque chose qu’il voulait faire. Nous voici donc au jour 20 – lundi il sera 20 – et nous serons toujours sans rien faire. Et nous avons perdu 20 des 45 jours que nous avons en CR pour lesquels ils ont licencié Kevin », a déclaré Joyce.

Citant « The Princess Bride », Armstrong a ajouté que la notion de vote pour donner du pouvoir à McHenry semblait « pour la plupart morte ».

Cela ne veut pas dire que l’idée ne pourrait pas revenir si les républicains continuent de lutter pour sortir de la nature sauvage qu’ils ont eux-mêmes créée. Mais il se heurterait probablement à une forte résistance de la part du flanc droit de la conférence.

L’Associated Press a pris une photo vendredi d’une résolution du président du Freedom Caucus, Scott Perry (R-Pa.), qui s’oppose à l’idée d’autonomiser McHenry, pour tenter de chasser le Caroline du Nord de ses fonctions. s’il était élu intérimaire.

« Il y a beaucoup de questions parlementaires à ce sujet parce que cela n’a jamais vraiment été fait », a déclaré le représentant Andy Ogles (R-Tenn.), un autre membre du Freedom Caucus. « Nous n’avons pas de président dûment élu, alors ce pouvoir peut-il réellement être transféré ? »

Un ancien avocat de la Chambre a convenu que la voie la plus sûre pour les législateurs du Parti républicain serait de voter affirmativement – ​​mais il a noté que le calcul pourrait changer à mesure que la Chambre stagnante plonge le pays plus près d’une crise auto-infligée.

« La sage ligne de conduite à adopter dépend probablement du degré de désespoir dans lequel le pays se trouvera face à une action de la Chambre si celle-ci ne parvient pas à rassembler un vote formel et affirmatif », a déclaré Kerry Kircher, l’avocate principale de la Chambre de 2011 à 2016.

Caitlin Emma a contribué à ce rapport.