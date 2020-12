Entre la pandémie et la récession, cela a été une année difficile pour le YWCA de Chicago, qui gère une ligne téléphonique d’urgence en cas de viol et fournit des conseils aux femmes sur les emplois, les hypothèques et d’autres questions. L’argent était serré. Mme McWhorter a versé des larmes de joie lors de l’appel.

«Les organisations dirigées par des femmes et dirigées par des femmes noires ont tendance à être tout en bas de la liste des philanthropes», a déclaré Mme McWhorter. Mme Scott «reconnaît que les organisations font du bon travail et que nous soyons les gardiens de cet argent.»

En quelques mois, Mme Scott a bouleversé la philanthropie traditionnelle. Alors que des fondations de plusieurs milliards comme Bloomberg Philanthropies et la Fondation Bill et Melinda Gates ont un siège social sophistiqué, l’opération de Mme Scott n’a pas d’adresse connue – ni même de site Web. Elle fait référence à une «équipe de conseillers» plutôt qu’à un grand personnel dévoué.

En dispersant son argent rapidement et sans trop de battage, Mme Scott a éloigné l’attention du donateur pour se concentrer sur les organisations à but non lucratif qu’elle essaie d’aider. Ce sont les types d’organisations – historiquement les collèges et universités noirs, les collèges communautaires et les groupes qui distribuent de la nourriture et remboursent les dettes médicales – qui passent souvent sous le radar des grandes fondations.

«Si vous regardez les motivations de la façon dont les femmes s’engagent dans la philanthropie par rapport à la façon dont les hommes s’engagent dans la philanthropie, il y a beaucoup plus d’ego impliqué dans l’homme, c’est beaucoup plus transactionnel, c’est beaucoup plus déterminé par le statut», a déclaré Debra Mesch, professeur. au Women’s Philanthropy Institute de l’Université de l’Indiana. «Les femmes n’aiment pas éclabousser leurs noms sur les bâtiments, en général.»