Donner des cacahuètes aux bébés pourrait prévenir les allergies pendant l’adolescence, selon une étude

Donner du beurre de cacahuète aux bébés – dès la petite enfance et jusqu’à l’âge de 5 ans – s’est avéré efficace dans réduire les allergies à l’adolescence, selon une nouvelle étude du King’s College de Londres.

L’étude LEAP-Trio, publiée mardi dans NEJM Evidence, a montré que les enfants ayant consommé des arachides tôt dans leur vie étaient 71 % moins susceptibles de développer des allergies aux arachides jusqu’à l’âge de 13 ans.

Il s’agissait d’un suivi de l’essai clinique LEAP (Learning Early About Peanut Allergy). L’Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIAID) a parrainé et cofinancé les deux études.

Dans l’essai initial, il a été demandé à la moitié des participants de consommer des cacahuètes régulièrement depuis la petite enfance jusqu’à l’âge de 5 ans, tandis que l’autre moitié devait éviter de manger pendant cette période.

Les chercheurs ont découvert que l’introduction précoce des arachides réduisait de 81 % le risque d’allergie aux arachides à l’âge de 5 ans.

Ce dernier essai incluait 508 participants de l’étude originale, âgés en moyenne de 13 ans.

Les enfants ont reçu des cacahuètes dans un « environnement soigneusement contrôlé » pour évaluer d’éventuelles réactions allergiques.

Les allergies aux arachides étaient « significativement plus répandues » parmi les enfants qui ont évité les arachides au cours des cinq premières années de leur vie.

« La consommation régulière et précoce d’arachides a réduit de 71 % le risque d’allergie aux arachides à l’adolescence par rapport à un évitement précoce des arachides », ont écrit les auteurs de l’étude.

Cet effet persistait, que les enfants aient mangé des cacahuètes régulièrement ou qu’ils les aient évitées pendant de nombreuses années.

« La principale conclusion de cette étude est que la consommation précoce d’arachide, dès le début de la première année de vie, confère une protection à long terme contre l’allergie à l’arachide jusqu’à l’adolescence, même sans consommation continue d’arachide au-delà de l’âge de cinq ans. « , a déclaré à Fox News Digital le chercheur principal de l’étude, Gideon Lack, professeur au King’s College de Londres.

« Il s’agit de la première étude à établir une tolérance orale à long terme comme stratégie de protection contre l’allergie à l’arachide. »

Pour prévenir l’allergie aux arachides, jeunes bébés dès l’âge de 4 mois, il faut donner des cacahuètes sous forme de choux de cacahuètes ou de beurre de cacahuète « régulièrement et fréquemment » – au moins trois fois par semaine – au cours des quatre à cinq premières années de la vie, ont recommandé les chercheurs.

« Je n’ai pas été entièrement surpris, mais néanmoins impressionné par le fort effet protecteur de la consommation précoce d’arachides, qui prévient l’allergie aux arachides jusqu’à l’adolescence », a noté Lack.

« Cela indique qu’une tolérance à vie pourrait avoir été atteinte. »

Sherry Coleman Collins, diététiste spécialisée dans les allergies alimentaires à Mariette, Géorgie n’a pas participé à l’étude mais a partagé ses idées sur le sujet.

« Il a été prouvé que l’introduction précoce d’aliments à base d’arachides sans danger pour les nourrissons aide à prévenir les allergies aux arachides, en particulier mais pas exclusivement chez les nourrissons à risque d’allergies aux arachides », a-t-elle déclaré à Fox News Digital.

« Dans cette étude, ils ont découvert que même si les enfants qui mangeaient des arachides pendant leur petite enfance arrêtaient de manger des arachides pendant un certain temps, ils étaient toujours protégés contre le développement d’une allergie aux arachides », a poursuivi Collins.

Cela conforte l’idée selon laquelle la tolérance aux aliments développée pendant la petite enfance peut s’étendre jusqu’à l’adolescence, selon Collins.

« Les nourrissons qui ont des troubles modérés à eczéma sévère et/ou l’allergie aux œufs devraient discuter de l’introduction précoce d’aliments à base d’arachide pour aider à prévenir les allergies aux arachides, car elles sont les plus à risque », a-t-elle conseillé.

L’étude avait certaines limites, a reconnu Lack.

« L’une des faiblesses de l’étude est qu’elle a été réalisée sur une population à haut risque de bébés souffrant d’eczéma sévère ou d’allergie aux œufs de poule », a-t-il déclaré à Fox News Digital.

« Cependant, les résultats de l’étude LEAP originale ont maintenant été reproduits dans d’autres populations normales à faible risque et sont donc applicables à la population générale. »

Ces résultats pourraient probablement être efficaces pour d’autres types d’allergies alimentaires, selon les chercheurs.

