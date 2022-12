Donner de nous-mêmes la bonne chose à faire – Shaw Local

Au moment d’écrire ces lignes, la température officielle est de zéro degré.

La neige est tombée et a soufflé toute la journée, tandis que mon chien Zeke et moi restons au chaud à l’intérieur. Zeke demande parfois à sortir pour faire son truc, mais il ne perd pas de temps pour revenir à l’intérieur – même en courant sur le pont, avec une nouvelle couche de flocons de neige sur le dos. Comme je lui ai dit plus tôt aujourd’hui « ce temps n’est pas pour les amateurs », faisant référence au style de vie luxueux qu’il mène par rapport à la plupart des autres membres du règne animal.

Nous sommes trois jours avant Noël, et cette maisonnée est bouclée, sans aucune raison de se plaindre.

Nous avons l’électricité, le gaz et l’eau courante, sans oublier des dizaines de couvertures, des lits confortables et suffisamment de nourriture pour un certain temps. Malgré notre propension évolutive à le faire, il n’est pas aussi nécessaire de thésauriser ces choses qu’à une époque beaucoup plus simple.

Grâce aux professionnels de toutes sortes : plombiers, électriciens, réparateurs de lignes et déneigeurs municipaux qui font des heures supplémentaires importantes loin de leur famille, la plupart d’entre nous vivant à la fin de 2022 n’auront jamais à passer plus de quelques heures sans ces nécessités modernes.

Même le fait que je sois assis ici en train de claquer sur le clavier de mon ordinateur portable me fait faire une pause. En fait, j’écris ceci au début de cette semaine, au cas où nous perdrions de l’électricité ou de la connexion Internet. Lorsque je ne travaille pas là-dessus, je peux très bien me connecter en ligne et me connecter avec n’importe quel nombre d’amis et de connaissances via les réseaux sociaux, ou rechercher à peu près n’importe quoi sur le World Wide Web.

Tout cela est bien loin des époques antérieures de l’histoire de notre nation, mais il y a encore des millions de personnes et d’animaux qui ne tiennent pas toutes ces choses pour acquises. Des gens dont la vie oscille précairement au bord de l’extinction jour et nuit, toute l’année.

Certaines de ces personnes sont peut-être arrivées à ce stade de leur vie à cause de mauvais choix de leur part, tandis que des millions d’autres souffrent d’une maladie mentale non traitée ou ont connu des moments difficiles, bien qu’elles aient vécu de manière responsable jusqu’à présent.

La réalité est que beaucoup trop de gens ne sont qu’à un chèque de paie de tout perdre. Et à tout moment, ça pourrait être toi ou moi qui luttons pour notre existence.

Quelles que soient les circonstances qui les conduisent à cet état, ce sont d’autres êtres vivants, respirant et expirant de l’oxygène, tout comme vous et moi.

Ils n’ont pas besoin de notre pitié ou de notre jugement.

Ils ont besoin de notre aide; de quelque manière que nous pouvons gérer.

Cela signifie peut-être donner des vêtements, des produits d’hygiène ou de l’argent à un refuge pour sans-abri. Cela signifie peut-être travailler dans une soupe populaire ou préparer une casserole pour ceux que nous connaissons qui ont connu des moments difficiles, mais qui s’accrochent toujours. Peut-être que cela signifie faire un certain nombre de choses.

Ou peut-être que cela signifie consommer moins nous-mêmes.

La plupart d’entre nous qui ont un lit chaud et un toit au-dessus de la tête ont beaucoup d’autres choses dont nous n’avons pas besoin. Nous pouvons survivre avec beaucoup moins que ce que nous pensons pouvoir.

En tant qu’êtres vivants, qui sont ici sans mérite ni action de notre part, nous sommes interdépendants les uns des autres et du reste de la création.

Non dépendant, en ce sens que nous ne faisons pas ce que nous pouvons pour vivre de manière productive.

Non indépendant, en ce sens que nous ne nous préoccupons que de nous-mêmes.

Interdépendant, où nous donnons tous de nous-mêmes et recevons des autres. Ce donnant-donnant peut être sous forme matérielle, mais peut-être pas non plus. Cela pourrait donner quelque chose de qui nous sommes.

La vérité est que si nous sommes dans un endroit chaleureux et confortable, ce n’est pas entièrement de notre fait. Nous sommes là où nous sommes grâce aux dons et aux sacrifices de beaucoup d’autres avant nous, grâce à la chance, et oui, grâce à notre propre travail acharné aussi.

Jésus a dit à ses disciples : « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. (Mt 10:8)

Alors que nous nous préparons à célébrer Noël, un moment où ceux qui prétendent suivre Jésus célèbrent sa naissance dans ce monde dans une grotte sale, nous pourrions nous demander ce que nous pouvons faire ou être qui apportera un peu d’espoir aux autres. des vies.

Je vous souhaite un temps des fêtes béni et paisible, avec une profonde gratitude pour vous tous.