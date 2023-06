Donner de l’importance aux données en temps réel

Ce rapport examine comment les organisations peuvent repenser leurs stratégies de gestion des données pour tirer parti des données en temps réel afin de développer des expériences ou des applications numériques en temps réel personnalisées que les clients souhaitent, d’améliorer l’efficacité opérationnelle et d’augmenter les performances de l’entreprise.

Voici les principales conclusions de ce rapport :

• Collecter et analyser des données en temps réel permet aux entreprises de créer des applications innovantes. Lorsqu’elles sont bien faites, les données en temps réel peuvent être utilisées pour évaluer le sentiment et l’engagement des clients, fournir avec précision un contenu ciblé, optimiser les chaînes d’approvisionnement, lutter contre la fraude et proposer des alternatives aux vols manqués, entre autres. Cependant, selon les experts, seule une fraction des données des appareils connectés est collectée et traitée en temps réel en raison d’obstacles tels que les architectures technologiques héritées, signalant un potentiel inexploité pour les entreprises.

• Les organisations doivent déterminer quels processus métier bénéficieraient le plus de la collecte et de l’analyse de données en temps réel, car la capture de toutes les données et leur traitement en temps réel coûtent cher. La création d’architectures pour traiter les données capturées devient également exponentiellement plus difficile à mesure que le nombre d’appareils augmente. Les entreprises qui créent les bonnes architectures de données seront en mesure de traiter les données capturées en temps réel et de stocker les informations de la manière la plus utile pour les décisions futures.

• Les solutions open source, le cloud et les systèmes d’intelligence artificielle pourraient aider les organisations à surmonter les défis de la gestion des données en temps réel. Les experts à qui nous avons parlé pour ce rapport recommandent de développer des pipelines de données initiaux avec des technologies open source. Cela aidera les organisations à développer une expertise interne, à éviter la dépendance vis-à-vis des fournisseurs et à établir une base de référence pour les attentes. De plus, l’intelligence artificielle (IA) est la prochaine progression naturelle : les plates-formes de données opérationnelles doivent prendre en charge la fonctionnalité d’analyse en temps réel à mesure que l’IA et l’apprentissage automatique (ML) s’intègrent de plus en plus dans les opérations de l’entreprise. Les applications en temps réel alimentées par l’IA avec les bonnes données, au bon moment, auront le plus grand impact commercial pour les grandes entreprises.

