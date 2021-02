Donner de l’espoir et un lieu de deuil: monuments commémoratifs de la pandémie

CODOGNO, Italie – Dimanche après-midi, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées dans la petite ville de Codogno, à environ 56 km au sud de Milan.

Le groupe, comprenant des dignitaires locaux, des vétérans de l’armée et des employés de l’hôpital, se réunissaient pour le dévoilement d’un petit jardin, avec un coing et une sculpture avec trois colonnes en acier. Les mots «Résilience», «Communauté» et «Redémarrer» étaient inscrits sur une plate-forme sous les colonnes.

Le jardin est l’un des premiers monuments commémoratifs d’Italie à ceux qui sont décédés après avoir contracté le coronavirus, et il a été dédié à l’anniversaire du jour où la nouvelle a éclaté qu’un habitant de Codogno, âgé de 38 ans, devenu connu sous le nom de «Patient One» avait été diagnostiqué avec le virus. Cet homme était le premier cas connu de transmission locale en Italie. Le lendemain, la police a scellé la ville et personne ne pouvait entrer ou sortir.

«C’était horrible, absurde et inimaginable que ce cauchemar puisse se dérouler à Codogno», a déclaré Francesco Passerini, le maire de la ville et la force motrice derrière le mémorial, lors d’un entretien téléphonique avant la cérémonie. «Presque tout le monde a perdu quelqu’un», a-t-il ajouté.