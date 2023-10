Donner aux étudiants syriens une autre chance d’accéder à l’éducation dans le nord-ouest | Actualités sur l’éducation

Idlib, nord-ouest de la Syrie – Omar al-Dabaan avait 12 ans le 24 novembre 2018 lorsque les forces du régime syrien ont tiré des obus d’artillerie sur son école.

L’élève de sixième a perdu connaissance et lorsqu’il a repris conscience, il a vu les corps de ses amis gisant dans la cour de l’école où ils jouaient quelques heures plus tôt.

C’était une journée d’école normale dans la ville de Jarjanaz jusqu’au massacre qui a changé à jamais la vie des enfants qui ont survécu.

Depuis, Omar n’est plus allé à l’école, surtout après avoir dû travailler pour subvenir aux besoins de sa famille, mais aujourd’hui, une nouvelle option éducative lui permet de rêver à nouveau et d’espérer qu’un jour il pourra aller à l’université.

Masarat

L’école d’Omar n’a pas encore été reconstruite, mais ce n’est plus un obstacle puisqu’il peut étudier chez lui, en suivant les cours sur son téléphone portable.

Il peut assister à des cours en direct sur une plateforme de conférence en ligne ou regarder des cours enregistrés sur YouTube, le tout mis en ligne par Masarat Initiative.

Cette année, il se prépare à passer son examen d’études secondaires pour pouvoir aller à l’université.

« C’était très difficile au début », a-t-il déclaré. «Je n’ai pas pu étudier ou apprendre grand-chose, mais j’ai continué jusqu’à ce que je réussisse.»

Vingt enseignants et des dizaines d’assistants techniques travaillent à Masarat, dispensant l’intégralité du programme syrien en ligne afin que les étudiants puissent accéder aux cours quand cela leur convient.

Leur public en ligne n’est pas uniquement constitué d’enfants ; il y a aussi des adultes qui souhaiteraient poursuivre leurs études mais ne peuvent pas accéder à une école.

« Nous n’avons pas de tranche d’âge spécifique. Nous avons des enfants en neuvième et douzième années, et nous avons aussi des personnes de plus de 40 ans », a déclaré Mahmoud Salloum, responsable pédagogique à Masarat.

Depuis que Masarat a commencé à émettre en 2020, quelque 18 000 étudiants ont bénéficié de cette initiative bénévole et, au début de l’année universitaire en cours, 12 800 étudiants sont inscrits.

Essayer de continuer

Lorsque les parents syriens envoient leurs enfants à l’école, ils s’inquiètent beaucoup moins des mauvaises notes que de leur vie, en particulier dans le nord-ouest, où l’artillerie et les raids aériens ciblent toujours les civils après plus de 12 ans de guerre.

« Parfois, nous étions à l’école lorsque les bombardements commençaient, donc l’école s’arrêtait pendant une semaine », a déclaré Omar, se rappelant les années précédant le bombardement de son école.

Seuls les deux tiers des écoles syriennes sont fonctionnelles après les violences, et 2,4 millions d’enfants ne sont plus scolarisés. Quelque 1,6 million d’étudiants risquent également d’abandonner leurs études alors que la pauvreté atteint près de 90 pour cent dans certaines régions de Syrie, obligeant les enfants à travailler ou à se marier.

Le 6 février, des tremblements de terre massifs ont frappé le sud de la Turquie et le nord de la Syrie, endommageant des centaines d’écoles supplémentaires dans le nord-ouest de la Syrie et laissant un million d’enfants gravement privés de possibilités d’éducation et menacés de privation totale.

Omar a essayé de poursuivre ses études pendant un an après le bombardement, mais il a ensuite dû travailler. « Je travaille pour gagner ma vie afin que ma famille n’ait pas besoin d’aide », a déclaré le jeune homme de 17 ans.

En direct et en ligne

Dans son bureau de la ville d’Idlib, le professeur d’arabe Salloum parle à ses élèves via la caméra de son ordinateur portable, dispensant les cours qu’il a préparés.

« L’Initiative Masarat a été une bouée de sauvetage », a déclaré Salloum, soulignant les réussites des étudiants de Masarat qui ont pu entrer à l’université.

L’initiative se concentre sur la préparation des étudiants aux diplômes d’études secondaires et secondaires, en tenant compte des problèmes dont souffre la région, comme la faiblesse de l’Internet et le fait que presque tout le monde travaille de longues heures juste pour survivre.

L’initiative a également résolu le problème du manque de financement pour reconstruire les écoles et évité les risques de sécurité.

Même après l’entrée en vigueur d’une trêve en 2020, les attaques du régime syrien et de ses alliés dans le nord-ouest de la Syrie se sont poursuivies et les écoles étaient toujours prises pour cible.

Quarante écoles ont été touchées en 2020, suivies de sept en 2021, puis de deux en 2022. Cette année, six écoles ont été touchées jusqu’au 3 septembre, selon la Défense civile syrienne (Casques blancs).

« Les attaques auxquelles nos équipes ont répondu sont toutes documentées et démontrent sans aucun doute une violation grave de la part de la [President Bashar al-]Assad a violé le droit international humanitaire en ciblant les écoles », a déclaré Nada al-Rashed, membre du conseil d’administration des Casques blancs.

Un rapport récent du Centre syrien de justice et de responsabilité, intitulé Killing the Future et publié le 6 septembre, affirme que la stratégie d’al-Assad n’accorde aucune valeur à la vie des enfants, malgré des années de rapports des Nations Unies qui qualifient les enfants syriens de « génération qui risque de se perdre ».

Al-Rashed estime que la seule façon de restaurer l’avenir des enfants syriens est de leur offrir la protection dont ils ont besoin.

« La communauté internationale doit mettre fin aux attaques meurtrières contre les enfants, les protéger, demander des comptes à ceux qui ont commis des crimes contre eux et faire tout son possible pour aider les enfants à restaurer leur avenir, car ils sont la seule garantie de l’avenir de la Syrie », a-t-elle déclaré. dit.

Omar est d’accord, car il ne pense pas pouvoir se construire un avenir en tant qu’ouvrier.

« Sans scolarité, nous ne bénéficierons de rien… après avoir obtenu mon baccalauréat, je poursuivrai mon rêve et étudierai le génie civil. »