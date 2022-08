Donner aux enfants le traitement de maquillage Minions fait fureur sur TikTok

C’est le film à succès du moment. “Les Minions 2” continue de faire l’actualité. Après que la tendance “Gentle Minions” ait interdit aux jeunes cinéphiles de se présenter au cinéma en costume-cravate, les Minions sont à nouveau à la mode sur TikTok. Cette fois-ci, les grands frères et sœurs s’amusent à se maquiller pour transformer leurs plus petits frères et sœurs en Minions de la taille d’une pinte.

Depuis la sortie du film d’animation, le “langage” de style Minion et la chanson thème du film sont sur toutes les lèvres, mais dernièrement, c’est cette farce de maquillage qui fait rire sur TikTok. Des adultes proposent de maquiller les bambins pour leur donner une allure de papillon ou de les transformer en super-héros avant de se barbouiller le visage de jaune. Une façon de se moquer de leurs petits parents qui, de par leur taille, ressemblent déjà un peu aux personnages de fiction.

Le hashtag #minionmakeup cumule déjà près de 60 millions de vues sur TikTok, et reproduire l’effet est extrêmement simple. À l’aide d’un maquillage conçu pour les enfants, une couche de jaune est appliquée sur l’ensemble du visage, tandis que le blanc est utilisé pour créer un contour autour des yeux et le noir pour dessiner les lunettes. Le résultat n’est pas franchement attrayant, et si cela peut amuser les ados, beaucoup d’enfants sont souvent très déçus… La plupart des vidéos se terminent en larmes. Beaucoup précisent qu’après avoir fait la blague à l’enfant, elles font ensuite le maquillage initialement demandé par l’enfant.

Bien qu’elle provoque la déception chez les jeunes victimes, la tendance continue de faire le buzz et a même atteint certaines célébrités. Sur leur compte commun, Kim Kardashian et sa fille North ont réactualisé la tendance. Dans cet exemple pourtant, toutes deux étaient bien conscientes du résultat, et c’est North qui maquille le visage de sa maman qui pose fièrement avec un visage tout jaune. Une chose est sûre, North sait comment mettre en valeur la beauté de sa maman.

Si vous êtes tentée de vous lancer dans cette nouvelle tendance maquillage, essayez-la peut-être sur vous-même comme le font certaines, ou au moins prévenez votre mini modèle pour éviter toute déception.

