Donnell Wallam espère inspirer les jeunes autochtones après ses débuts époustouflants avec les diamants australiens | Nouvelles du netball

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Donnell Wallam espère pouvoir inspirer les futures générations de jeunes Autochtones

Donnell Wallam espère pouvoir inspirer les futures générations de jeunes Autochtones

Donnell Wallam espère inspirer les jeunes autochtones après avoir fait des débuts internationaux époustouflants pour les Diamants australiens mercredi et avoir marqué le coup gagnant à quelques secondes de la fin.

Wallam a produit l’un de ses remarquables tirs lay-up pour remporter la victoire sur l’Angleterre 55-54 après un combat acharné lors du match d’ouverture de la série de trois tests.

La joueuse de 28 ans n’est que la troisième joueuse des Premières Nations après Marcia Ella-Duncan et Sharon Finnan-White à représenter l’Australie et la première en plus de deux décennies.

“C’est vraiment spécial et j’espère juste que je suis maintenant un modèle pour les jeunes filles et garçons qui arrivent à leur tour”, a-t-elle déclaré.

“C’était vraiment spécial, j’ai demandé à Marcia Ella-Duncan de me présenter ma robe de match. C’était vraiment spécial, ça fait longtemps, j’espère avoir rendu tout le monde fier.”

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

Wallam est entré dans le test contre l’Angleterre avec 10 minutes à jouer. Ses débuts internationaux étaient attendus avec impatience après que l’entraîneur-chef Stacey Marinkovich ait commencé à la faire entrer dans la configuration internationale.

L’ascension du tireur au sommet du sport a été exceptionnelle et réalisée en peu de temps.

Dan Ryan a offert à Wallam une opportunité cruciale de représenter Leeds Rhinos Netball dans la Netball Super League anglaise en 2020. À l’époque, Ryan a déclaré Sports du ciel Wallam était quelqu’un à surveiller.

“C’est une cible toute-puissante, d’une précision mortelle et sa capacité à arracher le ballon en l’air est un spectacle à voir”, a déclaré Ryan. “Ce qui est si excitant, c’est qu’elle est encore très brute et qu’elle a tellement de développement devant elle.

“Elle est tellement déterminée à apprendre et à grandir et a en vue de grands rêves. Je crois vraiment qu’elle a le potentiel pour être une championne du monde et nous sommes tellement ravis qu’elle ait choisi Leeds Rhinos comme nouvelle maison de netball.”

Wallam célèbre un moment en or après avoir scellé la victoire de son équipe

La saison de Wallam avec Rhinos l’a vue surmonter sa fracture de son os radial tôt avant de retourner au tribunal plus forte que jamais.

La tireuse de 6 pieds 2 pouces est une ancienne joueuse de basket-ball d’État et une personne qui est arrivée au netball à la fin de sa carrière sportive. Elle n’a commencé à pratiquer le sport au niveau élite que deux ans avant de signer pour Leeds Rhinos.

“Je jouais localement [in Australia] et l’un de mes entraîneurs a joué dans la ligue d’État pour l’équipe masculine”, a déclaré Wallam à propos de ses débuts dans le netball.

“Il m’a dit que je devrais essayer pour une équipe féminine parce que j’étais assez bonne. J’ai répondu que je ne pensais pas l’être, mais j’ai fini par aller aux essais et je suis tombée amoureuse du jeu.”

Son introduction rapide au sport lui a permis de remporter des titres consécutifs avec les West Coast Warriors dans la ligue Gold Industry Group West Australian et d’être couronnée médaillée Jill McIntosh pendant deux années consécutives.

Elle s’est ensuite annoncée davantage lorsque l’équipe mixte WA All-Stars a affronté West Coast Fever lors d’un match d’exhibition. et se souvient qu’elle n’avait aucune idée de la qualité de son jeu.

Instagram En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

“J’étais tellement nerveuse pendant l’échauffement, mon entraîneur l’a vu alors elle m’a lancé sur le banc”, se souvient Wallam. “Nous avions des sous-marins roulants, Dieu merci, alors j’ai été remplacé dans les cinq minutes, puis je suis sorti et j’ai fait ce que j’avais à faire !

“J’étais assez intimidée par Courtney Bruce, c’est une diamantaire australienne et une excellente défenseuse. Elle a cette capacité à vraiment arrêter les tireurs, alors j’ai pensé que si je pouvais marquer un seul but, je serais heureuse!”

Wallam a terminé le match après avoir marqué 50 des 60 buts de son équipe alors qu’elle devançait Fever 60-59. L’expérience l’a aidée à façonner ses objectifs pour l’avenir et lui a valu un contrat de partenaire d’entraînement avec Fever le lendemain.

Instagram En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

Elle a ensuite pris d’assaut la Netball Super League lorsqu’elle a échangé l’Australie contre l’Angleterre, avant de revenir et de signer pour les Firebirds du Queensland.

Avant ses débuts en test, un énorme projecteur a brillé sur les Diamonds et Wallam, en particulier, en raison d’un nouvel accord de parrainage en place entre Netball Australia et Hancock Prospecting.

Les joueurs de diamants et Wallam, en tant que femme autochtone, avaient fait part de leurs inquiétudes concernant le partenariat, concernant les commentaires du père de la présidente exécutive Gina Rinehart et du fondateur de Hancock Prospecting, Lang Hancock, à propos des Australiens autochtones.

L’accord de parrainage de Netball Australia a été retiré au milieu des inquiétudes des joueurs Hancock Prospecting a annoncé qu’il retirait son soutien à Netball Australia moins d’un mois après être devenu un partenaire de haute performance au milieu de la controverse.

L’accord annoncé de 15 millions de dollars a été retiré par Hancock Prospecting avant le premier test après avoir fait la une des journaux et cela a marqué la fin d’une période intense, comme l’a expliqué Wallam.

“J’ai été soulagé d’avoir enfin ma chance sur le court”, a déclaré Wallam.

“Ça a été quelques-unes des semaines les plus difficiles de ma vie, alors sortir enfin et jouer dans cette robe était vraiment spécial. Cela rend les deux dernières semaines un peu floues.

« Le bruit extérieur [has been really difficult]”, a conclu Wallam, tout en étouffant ses larmes.

Wallam et les diamants se rendront désormais à Sydney pour le deuxième test contre l’Angleterre dimanche, le concours étant diffusé en direct sur Mélange de sports aériens à partir de 8h.

Avant le match, l’équipe masculine d’Angleterre – The Thorns – jouera un match international inaugural contre l’Australie masculine, la couverture est également sur Mélange de sports aériens à partir de 5h45.