Données sur la production industrielle, les immobilisations et le commerce de juillet

Depuis le début de l’année, l’investissement immobilier a diminué de 8,5 % par rapport à il y a un an en juillet, une baisse plus importante qu’en juin.

L’investissement en actifs fixes a augmenté de 3,4% pour les sept premiers mois de l’année par rapport à il y a un an, en dessous des 3,8% prévus par le sondage Reuters.

La production industrielle a augmenté de 3,7 % en juillet par rapport à il y a un an, en deçà de la hausse de 4,4 % que les analystes avaient prévue.

Les ventes au détail ont augmenté de 2,5% en juillet par rapport à il y a un an, en deçà des attentes d’une augmentation de 4,5%, selon les analystes interrogés par Reuters.

BEIJING – La Chine a publié des données de juillet qui ont largement dépassé les attentes. Le rapport du Bureau national des statistiques n’a pas non plus inclus le chiffre du chômage des jeunes, qui a atteint des niveaux record ces derniers mois.

La demande intérieure est restée modérée en dehors du tourisme estival. Les importations ont chuté de 12,4 % en glissement annuel en juillet et ont pour la plupart diminué chaque mois par rapport à la même période en 2022.

Après un premier rebond de la pandémie au début de cette année, l’économie chinoise est aux prises avec des problèmes de longue date et un ralentissement de la demande mondiale pour ses produits.

Les ventes au détail en ligne de biens physiques ont augmenté de 6,6 % en juillet par rapport à il y a un an, un net ralentissement par rapport aux augmentations à deux chiffres de ces derniers mois, selon les calculs CNBC des données officielles.

Le marasme continu du secteur immobilier massif pèse sur l’économie. Les problèmes du marché immobilier sont revenus au premier plan avec le promoteur Country Garden maintenant au bord de la défaillance.

Fin juillet, les principaux dirigeants ont signalé qu’ils s’éloignaient de leur répression de la spéculation immobilière. Les autorités ont annoncé une série de mesures pour stimuler la consommation, les investissements du secteur privé et les investissements étrangers.

Mais l’approche globale des mesures de relance supplémentaires a été prudente, en particulier dans l’immobilier.

« Pékin a déjà fait certaines choses pour apaiser les tensions dans le secteur immobilier, mais cela a été trop lent et trop peu, à notre avis », a déclaré lundi Ting Lu, économiste en chef pour la Chine chez Nomura.

« Nous pensons qu’à un moment donné, Pékin sera obligé de prendre davantage de mesures pour endiguer la spirale descendante. »

L’activité des usines en juillet a atteint son plus haut niveau depuis mars, tandis que l’IPC de base, qui exclut les prix des aliments et de l’énergie, a en fait enregistré sa plus forte augmentation en juillet depuis janvier.

C’est une nouvelle de dernière heure. Veuillez vérifier les mises à jour.