Données de mortalité FLOW et stratégies d’allocation pour le sémaglutide

De nouvelles données de l’essai FLOW présentées lors de la Kidney Week 2024 de l’American Society of Nephrology apportent un éclairage supplémentaire sur les avantages du sémaglutide 1,0 mg (Ozempic) chez les patients atteints de diabète de type 2 et d’insuffisance rénale chronique (IRC).

Moins de 6 mois après que l’essai ait fait la une du 61e Congrès de l’Association rénale européenne, les données de la Kidney Week détaillent les causes les plus courantes de décès d’origine cardiovasculaire au sein de l’essai, soulignant ainsi l’importance de la gestion des comorbidités chez les patients atteints de diabète de type 2 et d’IRC.1

Interrompu à la suite d’une analyse intermédiaire prédéfinie concluant que le sémaglutide a démontré une efficacité écrasante, l’essai FLOW a recruté 3 553 patients provenant de 387 sites dans 28 pays et les a randomisés dans un rapport de 1 : 1 pour recevoir 1,0 mg de sémaglutide ou un traitement placebo. Le principal résultat d’intérêt de l’essai était les événements majeurs liés à une maladie rénale, que les enquêteurs ont définis comme une dialyse, une transplantation, une diminution du DFGe à moins de 15 ml/min/1,73 m2, une réduction de 50 % ou plus du DFGe par rapport à la valeur initiale, ou un décès dû au rein. -causes liées ou cardiovasculaires.1,2

Les résultats globaux de l’essai ont démontré que l’utilisation du sémaglutide était associée à une réduction du risque relatif de 24 % pour le critère de jugement principal de l’essai concernant les événements majeurs de maladie rénale, par rapport au traitement par placebo (rapport de risque [HR]0,76 ; Intervalle de confiance à 95 % [CI]0,66 à 0,88 ; P. = .0003).2

Les données de Kidney Week 2024, présentées par le coprésident de l’essai Richard Pratley, MD, directeur médical de l’Advent Health Diabetes Institute, indiquent que le sémaglutide réduit le risque de mortalité toutes causes confondues (HR, 0,80 ; IC à 95 %, 0,67 à 0,95), décès cardiovasculaire (HR, 0,71 ; IC à 95 %, 0,56 à 0,89) et décès de cause indéterminée (HR, 0,62 ; IC à 95 %, 0,42 à 0,91).

Lors de l’examen des différences dans les causes de décès, les causes les plus fréquentes de décès cardiovasculaire dans l’essai étaient la mort subite d’origine cardiaque (2,8 % contre 3,8 %) et l’insuffisance cardiaque (0,3 % contre 0,7 %), qui sont toutes deux survenues plus fréquemment chez les personnes recevant un traitement placebo. . Les enquêteurs ont noté que le sémaglutide n’avait aucun effet sur la mort non cardiovasculaire/non rénale ou rénale.1

Pour en savoir plus sur cette étude et le rôle du sémaglutide dans la prise en charge de l’IRC chez les patients atteints de diabète de type 2, consultez notre entretien avec Pratley lors de la Kidney Week 2024.

Les divulgations pertinentes pour Pratley incluent Novo Nordisk, Merck, Bayer, Eli Lilly and Company, Rivus Pharmaceuticals, etc.

