Données d’août sur le commerce de détail, la production industrielle et la réduction des RRR

BEIJING — Les ventes au détail et la production industrielle de la Chine se sont accélérées en août avec une croissance meilleure que prévu, selon les données du Bureau national des statistiques publiées vendredi.

Les ventes au détail ont augmenté de 4,6% en août par rapport à l’année dernière, dépassant les 3% attendus par un sondage Reuters. La hausse a également été plus rapide que le rythme de 2,5 % sur un an enregistré en juillet.

La production industrielle a augmenté de 4,5 % en août par rapport à l’année dernière, mieux que les 3,9 % prévus et plus rapide que l’augmentation de 3,7 % annoncée pour juillet.

L’investissement en actifs fixes a toutefois augmenté de 3,2% sur un an en août sur une base annuelle. Cela n’a pas répondu aux attentes d’une augmentation de 3,3 % et a été plus lente que le rythme de 3,4 % annoncé en juillet.

Ce chiffre a été pénalisé par une baisse plus prononcée des investissements immobiliers et un ralentissement des investissements dans les infrastructures. Seul le secteur manufacturier a vu le rythme des investissements s’accélérer.

Le taux de chômage urbain pour les villes a peu changé, à 5,2 %. Le bureau des statistiques n’a pas non plus communiqué le taux de chômage des jeunes. Il a annoncé le mois dernier qu’il cesserait de publier des données sur le taux de chômage des jeunes âgés de 16 à 24 ans. Le bureau a déclaré qu’il réévaluait sa méthodologie et qu’il reprendrait ses publications à une date indéterminée.

Le rebond économique de la Chine après la pandémie a ralenti depuis le deuxième trimestre, freiné par la crise de l’immobilier. Les exportations, un autre moteur clé de l’économie chinoise, ont également chuté à mesure que la demande mondiale pour les produits chinois diminue.

Le communiqué du bureau des statistiques décrit les données d’août comme montrant une « amélioration marginale ».

« L’économie nationale a montré une bonne dynamique de reprise avec un développement de haute qualité qui a réalisé des progrès solides et des facteurs positifs accumulés », indique le communiqué du bureau des statistiques. « Cependant, nous devons être conscients que de nombreux facteurs instables et incertains dans l’environnement extérieur existent encore. »