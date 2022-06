Données australiennes : les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté en 2021

CANBERRA, Australie (AP) – Le nouveau gouvernement australien a accusé lundi l’inaction de l’administration précédente face au changement climatique d’avoir entraîné une augmentation des émissions de gaz à effet de serre du pays l’année dernière.

L’Australie a émis 488 millions de tonnes métriques (538 millions de tonnes US) de dioxyde de carbone et de gaz équivalents au cours de la dernière année civile, en hausse de 0,8%, ou 4,1 millions de tonnes métriques (4,5 millions de tonnes US), à partir de 2020, selon le National Greenhouse Gas du gouvernement. Mise à jour des stocks pour le trimestre de décembre publiée lundi.

Les facteurs qui ont causé l’augmentation comprenaient une augmentation de 4% des émissions de transport alors que les restrictions de voyage pandémiques se sont assouplies et 4,2% d’émissions agricoles supplémentaires alors que la pluie a mis fin à des années de sécheresse sur de vastes étendues du sud-est de l’Australie.

Le ministre du Changement climatique Chris Bowen, dont le Parti travailliste de centre-gauche est arrivé au pouvoir lors des élections du mois dernier, a accusé la précédente coalition conservatrice de s’appuyer sur le COVID-19 et la sécheresse pour réaliser des réductions d’émissions vers la fin de ses neuf années au pouvoir.

“Avec la reprise d’une activité économique plus normale, la poursuite de la reprise après la sécheresse et l’augmentation de l’activité du secteur manufacturier et des ressources, le gouvernement précédent met fin à son bilan de déni et de retard en augmentant les émissions à la sortie”, a déclaré Bowen dans un communiqué.

Les travaillistes ont été élus sur la promesse de réduire les émissions de l’Australie de 43 % en dessous des niveaux de 2005 d’ici 2030.

L’ancien gouvernement avait un objectif moins ambitieux d’une réduction de 26 % à 28 % d’ici la fin de la décennie.

Certains petits partis et législateurs indépendants appellent à une action plus forte pour limiter le réchauffement climatique à moins de 2 degrés Celsius (3,6 degrés Fahrenheit).

À la fin de l’année dernière, l’Australie avait réalisé une réduction de 21,4 %, selon les dernières données publiées lundi.

Le porte-parole de l’opposition sur le changement climatique, Ted O’Brien, a déclaré que les émissions de l’Australie étaient désormais plus faibles qu’à n’importe quel moment où les travaillistes étaient au gouvernement pour la dernière fois de 2007 à 2013.

O’Brien a mis le nouveau gouvernement au défi de fournir une électricité moins chère et de battre son objectif tout en assurant la croissance économique.

Tim Baxter, chercheur principal au groupe de réflexion du Climate Council, s’attendait à ce que les émissions de l’Australie augmentent encore cette année avant que les politiques plus efficaces du nouveau gouvernement ne donnent des résultats.

“Il faut un peu de temps pour que ce genre de politiques se concrétise”, a déclaré Baxter. “Ils pourraient être plus forts, mais le Parti travailliste a des mesures qui commenceront à infléchir la courbe.”

Le conseil est une organisation à but non lucratif financée de manière indépendante qui a remplacé la Commission du climat, une agence financée par l’État supprimée en 2013 par le gouvernement précédent.

Le conseil recommande à l’Australie de réduire ses émissions de 75 % d’ici 2030 et d’atteindre zéro net d’ici 2035. L’objectif de zéro net du gouvernement est 2050.

La nouvelle de l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre en Australie survient alors que le groupe militant pour le climat Blockade Australia a lancé une campagne de perturbations d’une semaine à Sydney en fermant le tunnel du port de Sydney au centre-ville pendant la période de pointe du lundi matin.

Le trafic a dû être redirigé sur le pont du port de Sydney pendant environ une heure.

La police a arrêté 11 manifestants, dont une femme qui a garé sa voiture dans les voies sud du tunnel, puis a attaché son cou au volant avec un cadenas et une chaîne, ont indiqué des responsables.

Le commissaire de police adjoint de l’État de Nouvelle-Galles du Sud, Paul Dunstan, a condamné les actions de certains des 50 à 60 manifestants.

“Le comportement de ce groupe n’était rien de moins qu’une activité criminelle”, a déclaré Dunstan.

“Le lancement de vélos, le lancement de poubelles, le lancement d’autres objets sur le chemin de la police, sur le chemin des médias, sur le chemin de membres innocents du public qui passent, ne seront pas tolérés et ne peuvent pas être par les habitants de la Nouvelle-Galles du Sud », a-t-il ajouté.

L’organisatrice de la manifestation Blockade Australia, Sally-Ann Brown, a déclaré que la perturbation était nécessaire parce que les décideurs politiques n’écoutaient pas.

“J’ai eu le sentiment aujourd’hui que le public n’était pas bouleversé, la police était bouleversée”, a déclaré Brown.

Rod McGuirk, l’Associated Press