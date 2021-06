Données américaines quotidiennes le 9 juin

La moitié des Américains âgés de 12 ans et plus sont désormais entièrement vaccinés, selon les données publiées mardi par les Centers for Disease Control and Prevention. Le CDC a approuvé à la mi-mai une utilisation élargie du vaccin Covid-19 de Pfizer et de BioNTech pour les 12 à 15 ans, élargissant ainsi la tranche d’âge de la population éligible pour un vaccin.

La moyenne sur sept jours des infections quotidiennes aux États-Unis était inférieure à 15 000 mardi, selon les données compilées par l’Université Johns Hopkins, un niveau jamais vu depuis les premiers jours de la pandémie.

Part américaine de la population vaccinée

Environ 52% de la population américaine a reçu au moins une dose d’un vaccin Covid et 42% est entièrement vacciné, selon les données du CDC.

Ces chiffres passent à 61% avec une injection ou plus et à 50% entièrement inoculés pour la population éligible de 12 ans et plus.