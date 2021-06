Données américaines quotidiennes le 7 juin

Justing Concepcion, 12 ans, reçoit une dose du vaccin Pfizer-BioNTech contre la maladie à coronavirus (COVID-19) de l’infirmière Angela Nyarko, lors d’un événement de vaccination pour les adolescents et les adultes locaux à l’extérieur de l’école Bronx Writing Academy dans le Bronx, New York, 4 juin 2021.

Les États-Unis signalent une moyenne d’environ 14 500 infections quotidiennes au cours de la semaine dernière, selon les données compilées par l’Université Johns Hopkins, alors que les cas quotidiens moyens se sont maintenus en dessous de 15 000 pendant trois jours consécutifs.

Environ 960 000 vaccinations sont signalées administrées chaque jour dans tout le pays, selon une moyenne de sept jours des données des Centers for Disease Control and Prevention. Plus de la moitié des Américains ont reçu au moins une dose d’un vaccin et 42% sont complètement vaccinés.

Cas de Covid aux États-Unis

Les États-Unis signalent en moyenne 14 410 nouvelles infections par jour au cours de la semaine dernière, selon les données de Hopkins, des chiffres jamais vus depuis les premiers jours de la pandémie.