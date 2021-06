Données américaines quotidiennes le 3 juin

Le niveau de cas quotidiens moyens de Covid est resté inférieur à 20 000 pour la troisième journée consécutive mercredi, selon les données compilées par l’Université Johns Hopkins.

Dans le même temps, les données fédérales montrent que le rythme des vaccinations quotidiennes déclarées est tombé à une moyenne sur sept jours de 1,1 million, le niveau le plus bas depuis des mois. Le directeur des données Covid de la Maison Blanche, Cyrus Shahpar, a écrit dans un tweet mercredi que le jour férié du Memorial Day est responsable d’une administration de vaccins plus faible et d’un retard dans la déclaration.

Selon les Centers for Disease Control and Prevention, environ 51 % de la population totale des États-Unis et 63 % des adultes américains ont reçu une injection de vaccin ou plus.

Cas de Covid aux États-Unis

Les États-Unis signalent une moyenne d’environ 16 300 infections par jour au cours de la semaine dernière, selon les données de Hopkins. De nombreux États n’ont pas communiqué de données le jour du Souvenir et sont peut-être encore en train de résorber leurs arriérés.