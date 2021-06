Données américaines quotidiennes le 2 juin

Douze États américains comptent désormais 70% de résidents adultes qui ont reçu au moins une injection de vaccin Covid, selon les données des Centers for Disease Control and Prevention publiées mardi.

La Californie et le Maryland ont récemment déclaré avoir franchi le cap, rejoignant le Vermont, Hawaï, le Massachusetts, le Connecticut, le Maine, le New Jersey, le Rhode Island, le Nouveau-Mexique, la Pennsylvanie et le New Hampshire.

Le président Joe Biden s’est fixé pour objectif d’administrer un vaccin ou plus à 70 % des 18 ans et plus d’ici le 4 juillet. Mercredi, il parlera de l’état de la campagne de vaccination et déclarera juin comme mois national d’action pour obtenir plus de personnes vaccinées.

La moyenne sur sept jours des infections quotidiennes aux États-Unis est restée inférieure à 20 000 pour la deuxième journée consécutive mardi, bien que de nombreux États n’aient pas publié de données pendant les vacances du Memorial Day et puissent encore rattraper leur retard sur les rapports.

Part américaine de la population vaccinée

Les données du CDC montrent qu’environ 51% des Américains ont reçu au moins une dose et environ 41% sont complètement vaccinés.