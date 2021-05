Données américaines quotidiennes du 7 mai

Darlene Grant (à gauche) reçoit une dose du vaccin contre le coronavirus Johnson & Johnson lors d’une clinique sans rendez-vous au Kennedy Center for the Performing Arts ‘Outdoor Reach area le 6 mai 2021 à Washington, DC.

Le taux d’infections quotidiennes à Covid est en baisse dans 30 États et dans le district de Columbia, selon les données compilées par l’Université Johns Hopkins, et un Américain sur trois est maintenant complètement vacciné.

Les données des Centers for Disease Control and Prevention publiées vendredi montrent que 45% de la population américaine possède au moins une dose du vaccin et plus de 33% sont entièrement vaccinés.

Le rythme des vaccinations quotidiennes du pays est resté stable par rapport au niveau de jeudi, mais est en baisse depuis des semaines, en baisse de 38% par rapport au sommet.

Part des États-Unis de la population vaccinée

Un tiers des Américains sont maintenant complètement vaccinés avec un coup du vaccin Johnson & Johnson ou deux doses du vaccin Pfizer ou Moderna, selon les données du CDC.