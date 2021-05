Données américaines quotidiennes du 6 mai

Un panneau au sol indique aux gens de se faire vacciner contre le COVID-19 au centre de santé familiale UCI Health à Anaheim, en Californie, le mercredi 28 avril 2021. Paul Bersebach | Groupe MediaNews | Registre du comté d’Orange via Getty Images

Plus de 70% des Américains âgés de 65 ans et plus sont entièrement vaccinés, selon les données des Centers for Disease Control and Prevention publiées mercredi. Les données du CDC montrent une moyenne de 2,1 millions de vaccinations signalées par jour au cours de la semaine dernière, contre un sommet de 3,4 millions à la mi-avril. Dans le même temps, le taux de nouvelles infections a encore baissé. Environ 46 600 nouveaux cas sont signalés chaque jour aux États-Unis, sur la base d’une moyenne de sept jours des données de l’Université Johns Hopkins, le niveau le plus bas depuis l’automne. Part des États-Unis de la population vaccinée Environ 45% des Américains ont reçu au moins une dose de vaccin et près d’un tiers sont entièrement vaccinés, selon les données du CDC.

Chez les personnes âgées, l’un des groupes les plus vulnérables et à qui l’admissibilité au vaccin s’est ouverte le plus tôt, ces chiffres sont beaucoup plus élevés. 83% sont au moins partiellement vaccinés et plus de 70% sont entièrement vaccinés. Le président Joe Biden s’est fixé mardi comme objectif d’amener 70% des adultes américains à recevoir au moins une dose d’un vaccin Covid d’ici le 4 juillet. Mercredi, environ 57% des adultes l’ont fait. Des vaccins américains administrés Avec 1,8 million de vaccinations signalées mercredi, la dernière moyenne sur sept jours de vaccins quotidiens administrés est de 2,1 millions par jour, selon les données du CDC.

Le taux de vaccinations quotidiennes signalées est en baisse depuis des semaines, en baisse de 37% par rapport au point culminant d’il y a quelques semaines. Cas Covid aux États-Unis Les États-Unis signalent en moyenne 46 600 nouvelles infections par jour au cours des sept derniers jours, selon les données de Hopkins, en baisse de 11% par rapport à il y a une semaine.