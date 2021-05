Données américaines quotidiennes du 5 mai

Le président américain Joe Biden prononce une allocution sur la réponse au COVID-19 et le programme de vaccination lors d’un événement à la salle à manger d’État de la Maison Blanche le 4 mai 2021 à Washington, DC.

Les données des Centers for Disease Control and Prevention montrent que les États-Unis signalent en moyenne 2,2 millions de vaccinations quotidiennes au cours de la semaine dernière, contre un sommet de 3,4 millions le 13 avril.

En réponse, le gouvernement modifie sa stratégie de vaccination. Les vaccins Covid qui ne sont pas utilisés ou non désirés par certains États seront désormais redistribués ailleurs. Biden a également annoncé des efforts pour faciliter l’obtention d’un vaccin, par exemple en ordonnant aux partenaires pharmaceutiques fédéraux de fournir des heures de rendez-vous et d’expédier de nouvelles allocations de vaccins aux cliniques de santé rurales.

Le pays atteindrait ces objectifs à la mi-juin si le taux de vaccination actuel se maintenait entre maintenant et alors, mais le rythme des vaccinations quotidiennes diminue depuis des semaines, en baisse de 35% par rapport aux niveaux maximaux d’il y a quelques semaines.

Biden s’est fixé deux nouveaux objectifs pour le 4 juillet: faire en sorte que 70% des adultes américains reçoivent au moins une dose d’un vaccin Covid et que 160 millions d’adultes soient complètement vaccinés.

Le président Joe Biden a déclaré mardi que les États-Unis entreraient bientôt dans une « nouvelle phase » de la campagne de vaccination du pays une fois que les Américains les plus impatients auraient reçu une injection.

Le rythme des individus recevant leur premières doses de vaccin a chuté encore plus fortement, ce qui indique qu’il y a moins de personnes qui lancent un programme de vaccination.

Part des États-Unis de la population vaccinée

Environ 56% des personnes âgées de 18 ans et plus ont reçu au moins une dose d’un vaccin Covid, avec près de 41% entièrement vaccinés.

Alors que l’objectif de 70% de Biden est pour le pays dans son ensemble, quelques États ont déjà franchi le seuil. Plus de 70% des adultes ont reçu au moins une dose de vaccin dans le New Hampshire, le Massachusetts et le Vermont.