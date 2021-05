Données américaines quotidiennes du 4 mai

Olivier Tchimou, un étudiant pharmacien administre le vaccin à un étudiant de Riggleman Hall. Le département de la santé de Kanawha-Charleston a dirigé un effort de vaccination sur le campus de l’Université de Charleston. 1 800 doses du vaccin Johnson & Johnson Janssen Covid-19 étaient disponibles pour être distribuées à toutes les personnes âgées de 16 ans et plus. Stephen Zenner | LightRocket | Getty Images

Le Connecticut est le premier État des États-Unis dans lequel la moitié de tous les adultes sont entièrement vaccinés, ont montré les données des Centers for Disease Control and Prevention publiées lundi alors que le rythme national des injections quotidiennes continuait de baisser par rapport aux niveaux de pointe. Dans le même temps, l’épidémie américaine montre des signes de ralentissement, les cas signalés, les hospitalisations et les décès ayant tous une tendance à la baisse. Au cours du week-end, le taux d’infections quotidiennes est tombé en dessous de 50 000 par jour pour la première fois depuis octobre. Part des États-Unis de la population vaccinée Parmi les Américains âgés de 18 ans et plus, 56% ont reçu au moins une dose de vaccin et 41% sont entièrement vaccinés. Le Connecticut a rapporté lundi que la moitié de ses résidents adultes avaient un programme de vaccination terminé, selon le CDC, le premier État du pays à le faire.

« C’est une réalisation extraordinaire qui permet à la réouverture de se poursuivre de manière prudente », a déclaré le gouverneur du Connecticut, Ned Lamont, à propos de cette étape. conférence de presse lundi. Les taux de vaccination varient selon les États. Le Nouveau-Mexique, le Dakota du Sud, le Maine et le Vermont ont chacun 48% ou plus d’adultes entièrement vaccinés, alors que ce chiffre est inférieur à 33% au Tennessee, au Mississippi et en Alabama. Des vaccins américains administrés Le rythme national des injections quotidiennes a encore diminué par rapport aux niveaux de pointe de lundi, à 2,3 millions de vaccinations signalées en moyenne par jour, contre 3,4 millions le 13 avril.

Le ralentissement intervient alors que la satisfaction de la demande de vaccins n’est plus le principal défi auquel le pays est confronté. Les États utilisent des stratégies pour surmonter les obstacles à l’accès et les hésitations, y compris des programmes de sensibilisation communautaire et d’éducation. Certains États offrent également des incitations pour se faire vacciner, y compris de la bière gratuite dans le New Jersey et Obligations d’épargne de 100 $ en Virginie-Occidentale. Cas Covid aux États-Unis Les États-Unis signalent 49 500 nouvelles infections par jour, sur la base d’une moyenne de sept jours de données compilées par l’Université Johns Hopkins. Le pays enregistrait en moyenne plus de 70 000 cas par jour à la mi-avril.

Le nombre quotidien moyen de cas a chuté de 5% ou plus dans la majorité des États au cours de la semaine dernière. Décès de Covid aux États-Unis Lundi, la moyenne sur sept jours des décès quotidiens de Covid aux États-Unis était de 670.