Données américaines quotidiennes du 27 mai

La moyenne sur sept jours des cas quotidiens de Covid aux États-Unis est de 23 407 mercredi, selon les données de Hopkins, en baisse de 23% par rapport à il y a une semaine et de 53% par rapport au début du mois.

Les données fédérales montrent que les États-Unis déclarent en moyenne 1,7 million de vaccinations quotidiennes, et près de 50% de la population américaine a reçu une dose ou plus.

Le nombre quotidien moyen de cas a chuté de 5% ou plus dans 44 États et le district de Columbia au cours de la semaine dernière, selon une analyse CNBC des données Hopkins.

Les chiffres de mercredi comprennent 373 décès signalés pour l’Oklahoma, que le état annoncé fait partie d’un «effort continu pour enquêter et réconcilier l’arriéré de décès liés au COVID-19». Dans certaines situations, les services de santé de l’État attribueront un lot de cas ou de décès non signalés auparavant à un seul jour, même si ceux-ci se sont déjà produits.

Les vaccinations quotidiennes suivent une tendance principalement à la baisse depuis leur sommet de 3,4 millions de vaccins par jour à la mi-avril, bien que la moyenne oscille entre 1,7 million et 2 millions depuis près de deux semaines.

Mercredi, la Pennsylvanie est devenue le dixième État à signaler que 70% de sa population adulte est au moins partiellement vaccinée. Les neuf autres États sont le Vermont, Hawaï, le New Hampshire, le Massachusetts, le Connecticut, le Maine, le New Jersey, le Rhode Island et le Nouveau-Mexique.