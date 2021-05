Données américaines quotidiennes du 26 mai

Un travailleur de la santé tient des seringues avec les vaccins Moderna et Pfizer contre la maladie à coronavirus (COVID-19) dans un centre de vaccination, à El Paso, Texas, le 6 mai 2021.

La moyenne sur sept jours des nouveaux cas de Covid aux États-Unis a encore chuté mardi à environ 24 155 infections par jour, selon les données compilées par l’Université Johns Hopkins, et le rythme moyen des décès quotidiens est également en baisse.

Les dernières données des Centers for Disease Control and Prevention montrent que la moitié des adultes américains sont désormais entièrement vaccinés contre Covid.

Pour ceux qui ne sont pas vaccinés, le directeur du CDC, le Dr Rochelle Walensky, a exhorté à la prudence lors de la prochaine fête du Memorial Day, notant que ceux qui ont été vaccinés sont protégés.

« Si vous n’êtes pas vacciné, nos conseils n’ont pas changé pour vous », a déclaré Walensky lors d’un point de presse de la Maison Blanche mardi. « Vous restez à risque d’infection, vous devez toujours vous masquer et prendre d’autres précautions. »

L’année dernière, les cas de Covid aux États-Unis ont augmenté après le week-end de vacances, alors qu’aucun vaccin n’était disponible à l’époque.

Cas Covid aux États-Unis

Les États-Unis signalent une moyenne d’environ 24 155 infections par jour au cours de la semaine dernière, une baisse de 23% par rapport à la semaine dernière et une forte baisse par rapport au sommet le plus récent de plus de 71 000 cas par jour à la mi-avril.