Données américaines quotidiennes du 24 mai

Une femme reçoit une injection du vaccin Johnson & Johnson Covid-19 dans un centre de vaccination éphémère sur la plage, à South Beach, en Floride, le 9 mai 2021. Eva Marie Uzcategui | AFP | Getty Images

Neuf États ont maintenant 70% des résidents adultes avec au moins un vaccin, les données des Centers for Disease Control and Prevention publiées dimanche montrent, alors que le nombre de cas et de décès de Covid à l’échelle nationale a encore baissé. La moyenne sur sept jours des nouvelles infections est d’environ 25 300 par jour dimanche, selon les données compilées par l’Université Johns Hopkins, en baisse de 24% par rapport à il y a une semaine. Le nombre quotidien de morts dans le pays, qui est actuellement de près de 550 par jour, est également en baisse. Part des États-Unis de la population vaccinée Environ 49% de la population américaine a au moins un vaccin ou plus, selon le CDC, avec 39% entièrement vaccinés.

Parmi les personnes âgées de 18 ans et plus dans tout le pays, 61% sont au moins partiellement vaccinées. Le président Joe Biden s’est fixé comme objectif de porter ce nombre à 70% d’ici le 4 juillet. Les progrès de la vaccination varient à travers le pays. Dimanche, le Nouveau-Mexique est devenu le neuvième État à signaler que 70% des résidents adultes avec au moins un coup de feu, rejoignant le Vermont, Hawaï, le New Hampshire, le Massachusetts, le Connecticut, le Maine, le New Jersey et le Rhode Island. Ce chiffre est inférieur à 50% dans dix États, dont le Mississippi, la Louisiane, l’Alabama et le Wyoming, qui sont tous inférieurs à 47%. Des vaccins américains administrés Les données du CDC montrent que les États-Unis signalent en moyenne 1,8 million de vaccinations par jour au cours de la semaine dernière.

Le partenariat de la Maison Blanche avec les sociétés de covoiturage Uber et Lyft commence lundi. Grâce à ce partenariat, les utilisateurs peuvent héler des trajets gratuits vers et depuis les sites de vaccination dans le but d’atteindre l’objectif du président. Cas Covid aux États-Unis Avec environ 13 000 cas signalés dimanche, la moyenne sur sept jours des nouvelles infections quotidiennes dans le pays est tombée à 25 270.

La moyenne sur sept jours est en baisse de 24% par rapport à il y a une semaine. Une analyse CNBC des données Hopkins montre que le nombre moyen de cas a diminué d’au moins 5% dans 41 États et dans le district de Columbia au cours de la semaine dernière. Décès de Covid aux États-Unis Les États-Unis enregistrent en moyenne 546 décès de Covid par jour au cours de la semaine dernière, selon les données de Hopkins, le plus bas depuis juillet 2020.