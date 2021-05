Données américaines quotidiennes du 20 mai

Les États-Unis ont signalé moins de 30 000 cas pendant cinq jours consécutifs, selon les données compilées par l’Université Johns Hopkins, ce qui porte la moyenne sur sept jours des nouvelles infections quotidiennes à environ 30 300.

C’est la première fois que le dénombrement quotidien des cas se maintient sous la barre des 30 000 pendant cinq jours consécutifs depuis la mi-juin.

Environ 1,8 million de vaccinations ont été signalées en moyenne chaque jour au cours de la semaine dernière, selon les données des Centers for Disease Control and Prevention, et 48% de la population a reçu au moins une dose de vaccin.

Cas Covid aux États-Unis

