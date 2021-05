Données américaines quotidiennes du 19 mai

Parmi les personnes âgées de 18 ans et plus, 60% sont au moins partiellement vaccinées, et dans certains endroits, ce chiffre est encore plus élevé. Dans sept États – Vermont, Hawaï, Massachusetts, New Hampshire, Connecticut, Maine et New Jersey – plus de 70% des adultes ont reçu au moins une dose.

Des vaccins américains administrés

Le pays rapporte en moyenne 1,8 million de vaccinations par jour au cours de la semaine dernière, selon les données fédérales. Ce chiffre suit une tendance principalement à la baisse par rapport à son niveau maximal de 3,4 millions de tirs quotidiens le 13 avril.