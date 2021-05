Données américaines quotidiennes du 13 mai

Le nombre de cas de coronavirus aux États-Unis a encore baissé mercredi, la moyenne nationale s’établissant désormais à environ 36700 par jour au cours de la semaine dernière, selon les données compilées par l’Université Johns Hopkins. C’est le niveau le plus bas de cas quotidiens moyens depuis le 14 septembre.

Les États-Unis signalent en moyenne 2,2 millions de vaccinations quotidiennes au cours des sept derniers jours et plus de 46% de la population du pays a reçu un vaccin ou plus, selon les données fédérales.

Les chiffres de vaccination pourraient augmenter dans les semaines à venir alors que les Centers for Disease Control and Prevention ont approuvé mercredi une utilisation accrue du vaccin Pfizer et BioNTech pour les 12 à 15 ans, ouvrant la voie aux pédiatres pour commencer à donner. les coups de feu à travers le pays dès jeudi.

Cas Covid aux États-Unis

