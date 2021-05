Données américaines quotidiennes du 12 mai

Un banlieusard retrousse sa manche pour recevoir un vaccin contre la maladie à coronavirus (COVID-19) à la gare Grand Central Station Terminal de Manhattan à New York, New York, États-Unis, le 12 mai 2021.

Après des semaines de baisse, le rythme des vaccinations quotidiennes aux États-Unis s’améliore ces derniers jours.

Le pays rapporte en moyenne 2,2 millions de tirs par jour au cours de la semaine dernière, selon les données fédérales, en légère hausse par rapport au plus récent creux signalé samedi, lorsqu’il est descendu en dessous de 2 millions pour la première fois depuis début mars.

Un comité consultatif clé des Centers for Disease Control and Prevention doit voter mercredi sur l’opportunité de recommander d’étendre l’utilisation du vaccin Covid-19 de Pfizer et BioNTech aux enfants âgés de 12 à 15 ans. d’ouvrir les vaccinations à des millions d’adolescents dès jeudi.

Des vaccins américains administrés

Les données du CDC montrent que les États-Unis enregistrent en moyenne 2,2 millions de vaccinations quotidiennes déclarées au cours de la semaine dernière, en baisse de 35% par rapport au niveau maximal de la mi-avril, mais en hausse au cours des derniers jours.

Bien qu’il soit trop tôt pour dire si cette récente hausse se transformera en une tendance constante, les données montrent une augmentation des premières doses déclarées, indiquant que de nouvelles personnes entrent dans un programme de vaccination.