Données américaines quotidiennes du 11 mai

Les cas quotidiens moyens sont à leur plus bas niveau depuis le 15 septembre.

Les États-Unis signalent 38800 nouvelles infections par jour, sur la base d’une moyenne de sept jours de données compilées par Hopkins, en baisse de 22% par rapport à il y a une semaine et de 46% par rapport au sommet le plus récent, lorsque le pays enregistrait environ 71000 cas quotidiens à la mi-journée. Avril.

Le nombre de cas a diminué de 5% ou plus au cours de la semaine dernière dans 41 États et dans le district de Columbia.

Ce chiffre est bien en deçà de ses pics hivernaux, lorsque le pays enregistrait plus de 3 000 décès par jour, mais le nombre quotidien de morts n’a pas diminué aussi rapidement que le nombre de cas. Les décès signalés ont tendance à retarder de plusieurs semaines les données sur les cas, car les personnes qui tombent malades mettent du temps à être hospitalisées et à mourir, de sorte que les derniers chiffres de décès peuvent encore refléter les niveaux d’infection à une époque où le nombre de cas à l’échelle nationale était plus élevé.

Des vaccins américains administrés

Les États-Unis enregistrent en moyenne 2,1 millions de vaccinations par jour au cours de la semaine dernière, selon les données des Centers for Disease Control and Prevention.