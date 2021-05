Données américaines quotidiennes du 10 mai

Le taux de nouveaux cas de Covid quotidiens moyens aux États-Unis est tombé en dessous de 41000 au cours du week-end, en baisse de 30% par rapport à il y a deux semaines et au niveau le plus bas depuis septembre, selon les données de l’Université Johns Hopkins.

Le pays a signalé une moyenne de 2 millions de vaccinations par jour au cours de la semaine dernière, selon les données des Centers for Disease Control and Prevention, soit une baisse de 40% par rapport aux niveaux de pointe.

Cas Covid aux États-Unis

Les États-Unis signalent 40 800 nouvelles infections par jour, sur la base d’une moyenne de sept jours de données compilées par Hopkins. Ce chiffre est en baisse de 30% au cours des 14 derniers jours et de 43% par rapport au point culminant le plus récent, lorsque le pays enregistrait environ 71 000 cas quotidiens à la mi-avril. C’est aussi la moyenne la plus basse depuis le 19 septembre.