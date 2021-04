Le pays est déjà sur la bonne voie pour atteindre cet objectif. Dans les jours qui restent jusqu’au 30 avril, le 100e jour du mandat de Biden, les États-Unis doivent administrer en moyenne environ 2 millions de doses de vaccin par jour pour atteindre 200 millions au total. Les données des Centers for Disease Control and Prevention montrent que le pays administre actuellement 3 millions de vaccins par jour en moyenne.

Le Michigan, où les nouveaux cas quotidiens moyens sont en hausse de 24% par rapport à il y a une semaine, continue de connaître l’épidémie la plus grave du pays par habitant. Le nombre de cas augmente de 5% ou plus dans 22 États, selon une analyse CNBC des données de Johns Hopkins.

Lundi, le directeur du CDC, le Dr Rochelle Walensky, a déclaré que les visites aux urgences et les hospitalisations associées aux Américains de 65 ans et plus étaient en baisse. Les personnes âgées font partie des groupes les plus vulnérables et ont constitué un nombre disproportionné de décès déclarés par Covid.

Ces tendances à la baisse sont « de bonnes nouvelles en ce qui concerne le pouvoir de la vaccination », a déclaré Walensky.

