Données américaines quotidiennes au 3 mai

Un centre de santé vaccine une femme avec le vaccin Covid-19 le 30 avril 2021, alors que la bibliothèque publique de Pasadena héberge une clinique mobile de vaccination mise en place par la Harris County Public Health, à Pasadena, au Texas. Cecile Clocheret | AFP | Getty Images

Environ 2 adultes américains sur 5 sont maintenant entièrement vaccinés contre Covid-19, selon les données des Centers for Disease Control and Prevention, alors que le taux de nouvelles infections à coronavirus continue de baisser. Les États-Unis enregistrent en moyenne 2,4 millions de vaccinations signalées par jour au cours de la semaine dernière, contre un sommet de 3,4 millions de vaccins quotidiens le 13 avril. Le taux de nouvelles infections est également en baisse. Le pays rapporte en moyenne 49 000 cas par jour, selon les données de l’Université Johns Hopkins, contre plus de 70 000 il y a à peine quelques semaines. Des vaccins américains administrés Environ 2,1 millions de vaccins ont été signalés dimanche, portant la moyenne sur sept jours à 2,4 millions par jour.

Répondre à la demande de vaccins n’est plus le principal défi dans de nombreux endroits, car les États sont confrontés à des obstacles à l’accès aux vaccins et à l’hésitation dans leurs populations. Selon une analyse CNBC des données du CDC, dix-sept États ont signalé une diminution des injections administrées pendant trois semaines consécutives ou plus. Part des États-Unis de la population vaccinée Près de 45% des Américains ont reçu au moins une dose d’un vaccin et 32% sont entièrement vaccinés.

Parmi les personnes âgées de 18 ans et plus, 56% sont au moins partiellement vaccinées et 40% sont entièrement vaccinées. « Nous n’allons pas faire vacciner tout le monde », a déclaré lundi l’ancien commissaire de la Food and Drug Administration, le Dr Scott Gottlieb, à « Squawk Box » de CNBC. « Si nous pouvons faire vacciner les deux tiers de la population ou un peu mieux que cela, ce sera un assez bon niveau de protection », a-t-il déclaré. Cas Covid aux États-Unis Le taux de nouvelles infections est tombé au niveau le plus bas depuis des mois, selon les données de Hopkins. Au cours du week-end, la moyenne sur sept jours des nouveaux cas quotidiens aux États-Unis est tombée sous les 50 000 pour la première fois depuis octobre.

Les nouveaux cas quotidiens ont chuté de 5% ou plus dans 22 États et le district de Columbia au cours de la semaine dernière. Les nouvelles admissions à l’hôpital de patients Covid sont aussi en déclin, Les données CDC montrent. Ailleurs, les épidémies de Covid atteignent de nouveaux sommets. L’Inde représente un nouveau cas de coronavirus sur trois dans le monde, selon l’Organisation mondiale de la santé, avec près de 7 millions de cas signalés en avril. Décès de Covid aux États-Unis Les États-Unis signalent en moyenne 683 décès de Covid par jour, selon les données de Hopkins.