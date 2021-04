Paul Bersebach | Groupe MediaNews | Registre du comté d’Orange via Getty Images

Les États-Unis signalent en moyenne 2,7 millions de vaccins contre le Covid-19 par jour au cours de la semaine dernière, selon les données des Centers for Disease Control and Prevention, un taux quotidien élevé mais en baisse par rapport aux niveaux maximaux d’il y a deux semaines.

La perte de la troisième option vaccinale pendant une période peut expliquer en partie la baisse du rythme de vaccination dans le pays, car J&J était utilisé pour une moyenne de 425 000 injections signalées par jour à la mi-avril. Mais en ne comptant que les tirs de Pfizer et Moderna, la tendance à la baisse est toujours vraie. La combinaison de ces deux vaccins a culminé à une moyenne de 3 millions de coups de feu quotidiens signalés le 16 avril et a diminué de 12% depuis.

Le ralentissement intervient alors que les États sont à nouveau en mesure d’administrer le vaccin Johnson & Johnson depuis que les régulateurs de la santé américains ont levé une pause sur son utilisation. La Food and Drug Administration et le CDC avaient demandé aux États de cesser d’utiliser le vaccin à dose unique le 13 avril « par prudence » suite à des rapports de caillots sanguins rares.

Plus de 40% des Américains ont reçu au moins un vaccin et trois sur dix sont entièrement vaccinés, selon les données du CDC.

Parmi les personnes âgées de 65 ans et plus, 82% sont au moins partiellement vaccinées et 68% sont entièrement vaccinées.

Cas Covid aux États-Unis

Les États-Unis signalent en moyenne 52 500 nouveaux cas par jour au cours des sept derniers jours, selon les données compilées par l’Université Johns Hopkins. Le nombre de cas quotidiens a diminué de 5% ou plus dans 34 États et à Washington DC au cours de la semaine dernière, y compris au Michigan, qui a connu l’épidémie la plus grave du pays.