Données américaines quotidiennes au 28 mai

Environ la moitié de tous les Américains ont reçu au moins une dose d’un vaccin Covid, sur la base des données des Centers for Disease Control and Prevention publiées jeudi, alors que les niveaux d’infection à l’échelle nationale poursuivent leur tendance à la baisse.

Parmi les 18 ans et plus, 62% sont au moins partiellement vaccinés.

Données dans un Sondage de la Kaiser Family Foundation publié vendredi suggère que les taux de vaccination des adultes pourraient atteindre 70% au cours des prochains mois. Le président Joe Biden vise à atteindre cet objectif d’ici le 4 juillet.

En plus de 62% des répondants au sondage déclarant avoir reçu une dose ou plus, 4% ont déclaré vouloir le vaccin le plus tôt possible. Un autre 4% des adultes – qui ont déclaré vouloir «attendre et voir» avant de se faire vacciner – ont déclaré qu’ils avaient déjà pris rendez-vous ou prévoyaient de se faire vacciner dans les 3 prochains mois.

La part des personnes interrogées déclarant qu’elles «ne seront certainement pas» vaccinées ou ne le feront que si nécessaire est restée stable à environ 20% dans les dernières enquêtes mensuelles de la Fondation Kaiser.

Des vaccins américains administrés

Environ 1,6 million de vaccins ont été signalés administrés chaque jour en moyenne au cours de la semaine dernière, selon les données des CDC.