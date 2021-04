Un travailleur médical administre le vaccin Jansen (Johnson et Johnson) Covid-19 au public dans une clinique mobile de vaccination Covid-19 gérée par la FEMA au Biddeford High School à Biddeford, dans le Maine, le 26 avril 2021. Joseph Prezioso | AFP | Getty Images

Les États-Unis rapportent en moyenne 2,7 millions de vaccinations quotidiennes contre le Covid-19 au cours de la semaine dernière, selon les données des Centers for Disease Control and Prevention, à peu près équivalents aux niveaux d’il y a un mois. Les vaccinations rapportées quotidiennement ont culminé à 3,4 millions le 13 avril. Plus de 40% des Américains ont reçu au moins un vaccin, et ce chiffre est d’environ 54% pour les 18 ans et plus. La moitié des adultes sont au moins partiellement vaccinés dans une majorité d’États. Des vaccins américains administrés Le pays a signalé que 1,6 million de coups de feu avaient été donnés mardi, qui est généralement le jour le plus bas de la semaine pour la communication de données, car il comprend les chiffres du week-end. La moyenne sur sept jours des vaccinations rapportées quotidiennement, qui est utilisée pour lisser les fluctuations des rapports quotidiens, est de 2,7 millions.

Vendredi, les régulateurs de la santé américains ont levé une pause sur l’utilisation du vaccin de Johnson & Johnson, à la suite d’une demande du 13 avril de la Food and Drug Administration et du CDC de cesser de l’utiliser « par prudence » suite à des rapports de caillots sanguins rares. Une troisième option, aux côtés de Pfizer et Moderna, pourrait aider à accélérer le rythme du déploiement. Bien que le vaccin J&J ne représente qu’une petite partie des doses totales administrées à ce jour, il s’est avéré utile pour certaines communautés qui ont des difficultés à accéder aux sites de vaccination plusieurs fois et il est plus facile à transporter et à stocker. Part des États-Unis de la population vaccinée Environ 43% de la population américaine a reçu au moins un vaccin et 29% sont entièrement vaccinés.

Parmi les 18 ans et plus, 54% sont au moins partiellement vaccinés. Plus de la moitié des adultes se sont fait vacciner dans 34 États et à Washington, DC, dirigé par le New Hampshire, où ce chiffre est de 73%, et le Massachusetts et le Connecticut, chacun à 66%.

Dans dix États, plus de 60% des adultes ont reçu un coup ou plus. Cas Covid aux États-Unis Les États-Unis signalent près de 54 000 nouvelles infections par jour, selon les données de l’Université Johns Hopkins. La dernière tendance nationale est obscurcie par la suppression de plus de 10000 cas du total dans le New Jersey après que les responsables de l’État ont annoncé qu’ils avaient supprimé les comptes de cas en double, selon Johns Hopkins et rapports des médias locaux. Bien que ces cas en double aient pu être comptés dans le total de l’État de près d’un million à divers moments au cours de la pandémie, l’élimination des cas est actuellement signalée pour le 26 avril. Cela pourrait être ajusté à l’avenir.