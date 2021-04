Un homme reçoit une injection sur le site de vaccination COVID-19 soutenu par la FEMA au Valencia State College le premier jour où le site a repris l’offre du vaccin Johnson & Johnson après la levée de la pause ordonnée par la FDA et le CDC en raison de problèmes de caillots sanguins .

Vendredi, les régulateurs de la santé américains ont levé une pause sur l’utilisation du vaccin de Johnson & Johnson, et une troisième option de vaccin pourrait aider à accélérer le rythme du déploiement.

Le taux de vaccination contre Covid aux États-Unis a continué de baisser ces derniers jours, selon les données des Centers for Disease Control and Prevention, alors que la moyenne sur sept jours des injections quotidiennes rapportées administrées est tombée à 2,7 millions lundi. C’est le niveau le plus bas depuis fin mars.

Plus de 40% des Américains ont reçu au moins une injection d’un vaccin Covid, selon le CDC, et près de 30% de la population est entièrement vaccinée.

Parmi les 65 ans et plus, 82% sont au moins partiellement vaccinés et les deux tiers sont entièrement vaccinés.

Dans huit États – New Hampshire, Massachusetts, Connecticut, Vermont, Maine, Rhode Island, Hawaï et Nouveau-Mexique – plus de 50% des résidents ont reçu au moins une injection.

Cas Covid aux États-Unis

Les États-Unis signalent en moyenne 58 100 nouvelles infections par jour au cours de la semaine dernière, selon les données de l’Université Johns Hopkins, en baisse de 14% par rapport à il y a une semaine.